AA muhabirinin "bizbizeyeteriz.gov.tr" internet sitesindeki bilgilerden derlediği bilgiye göre, 15 Nisan itibarıyla kampanya yapılan toplam bağış adedi 613 bin 115'e ulaştı.

Vatandaşların kısa mesajla (SMS) 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya şu ana kadar 5 milyon 585 bin 448 mesaj ile 55 milyon 854 bin 480 lira destek sağlandı.

Bu güne kadar 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 liralık bağış toplanan kampanyaya en yüksek miktarda yardımda bulunan kurum ise 100 milyon lira ile Merkez Bankası oldu. Bunu 62 milyon 300 bin lira ile Ziraat Finans Grubu, 56 milyon lira ile Türkiye Halk Bankası, 50 milyon lira ile Türkiye Vakıflar Bankası ve 40 milyon lira ile Türk Telekomünikasyon AŞ izledi.

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