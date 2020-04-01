Vatandaşların kısa mesaj atarak destek olabildiği kampanyaya önce Cumhurbaşkanı ve bakanlar katkı sunarken ardından birçok kişi ve kurum destek olacaklarını açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve valilikler aracılığıyla da sağlık çalışanları ve virüsle mücadeleye destek amacıyla birçok şirket ve kurum yardım yapacağını bildirdi. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na katılan şirketler...

Ziraat Finans Grubu: Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin koronavirüs ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz.

Türk Telekom: Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katılıyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: 95 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu TİM olarak 61 ihracatçı birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız.

TMSF: Kampanyaya yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden 20 milyon TL bağış yapacağını açıkladı.

İş Bankası: Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Türkiye İş Bankası Grubu 10 milyon TL’lik kaynak ayrılmasına karar verdi.

Ankara Kalkınma Ajansı: Salgınının etkilerinin azaltılmasına yönelik projelere 15 milyon TL’lik bütçe ayırdı.Destek tutarının asgari 200 bin lira, azami 1.5 milyon lira olduğu programa, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Sektör olarak toplam 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz. Bunun devamının da geleceğine inanıyorum.İlk etapta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii firmaları kampanyaya toplamda 10 milyon lira bağışta bulundu.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: Biz de valilik aracılığıyla 7 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Buna ilave iştiraklerimiz vasıtasıyla koli ve tıbbi malzeme yardımları yapıyoruz.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker: Kızılay ile iş birliği yaparak, karantina altında bulunan 20 bin kişiye gıda ürünlerimizi ulaştırdık. Bezmialem Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmak üzere; yoğun bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, laringoskop, videolaringoskop, steteskop gibi tıbbi cihazların yanı sıra hijyen uygulamaları için dezenfektan el antiseptiği, yer yüzey dezenfektanı gibi toplam 3 bin adetlik medikal ürün ve malzeme desteğinde bulunduk.

Deniz Feneri Derneği aracılığıyla her ay 10 bin aileye düzenli gıda yardımımız devam ediyor. Şok Marketler, bu dönemde hem adrese teslimat uygulamasıyla hem de açmayı planladığı yeni mağazalarla birlikte 5 bin kişiyi istihdam etmeyi de hedefliyor.

Sabancı Topluluğu: Sağlık Bakanlığı’na koronavirüs ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve koronaviüs aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağış yapılacak.

Shell & Turcas: Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği sağlıyor.

BP Türkiye Ülke Müdürü Joe Murphy: Nisan boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vereceğiz. 1 milyon TL değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

Trendyol: Sağlık calışanlarımıza destek olmak adına, Sağlık Bakanlığı’na 5 milyon TL değerinde malzeme ve ekipman bağışı yaptık. Milli Dayanışma Kampanyası’na da katılıyor ve kampanyaya 1 milyon TL bağış yapıyoruz.

Fıratpen: Fıratpen Ailesi olarak 2 milyon TL bağışta bulunuyoruz

Sahibinden.com: Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağışta bulunurken, ek olarak devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve tıbbi malzemelerinin tedariki için de 1 milyon TL’lik fon ayırdı.

n11.com: Koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında sağlık personelinin doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağış yapacağız.

Hepsiburada: Sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verilecek.

Ankara Sanayi Odası (ASO): Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin liralık bağışla destek verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK): EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kampanyaya 3 aylık maaşını, kurul üyeleri de birer aylık maaşlarını bağışladı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Milli Dayanışma Kampanyası’na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB): Milli dayanışma kampanyasına 50 bin TL’lik destek verilecek.

DeFacto: Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne her hastaneye bin adet olmak üzere 3 bin adet ürün gönderildi. Benzer ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500’den fazla sağlık çalışanına ulaştırılacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO): Gürsel Baran Başkanlığındaki ATO Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon lira katkıda bulunma kararı aldı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER): Kampanyaya 3 milyon TL destek verecek.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB): Milli dayanışma kampanyasına 50 bin TL’lik destek verilecek.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR): Kampanya kapsamında 1 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS): Üyelerimize 2020 üyelik aidatlarını ve bu yılki zekatlarını başlatılan kampanyaya bağışlamaları çağrısında bulunduk.

DEİK: Milli Dayanışma Kampanyasına, 10 milyon lira destekte bulundu. Üyeler de ayrıca destekte bulunacak.

Milliyet



