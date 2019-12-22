5 milyonu aşkın asgari ücretli çalışan bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? CNN Türk'ün haberine göre işte, Türk-İş, DİSK ve TİSK’ten gelen 2020 asgari ücret teklifleri…

Türk-iş ve DİSK'in asgari ücret teklifleri

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, hem geçim ücreti hem de milli gelir artış dikkate alındığında 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3 bin 200 TL olması gerektiğini söyledi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2020 asgari ücret tekliflerinin ise 2 bin 578 lira ( Yüzde 27 zam) olduğunu söyledi.

Komisyonda işçiyi temsil eden Türk-İş 2 bin 500 TL’nin altında bir rakamı görüşmek istemediklerini ifade etmiş ve zam oranı talebini dile getirmişti.

Üçüncü toplantı ise işvereni temsilen TİSK’in ev sahipliğinde gerçekleşti

Asgari ücrete yapılacak olan zammın işverene oluşturacağı maliyetin aşırı artması durumunda işverenin işçi çıkarımına gidebileceğini belirten TİSK bu nedenle büyük bir artışın olmamasını talep ediyor. Öte yandan işçiye sağlanan devlet desteğinin de artmasını isteyen TİSK 2020 asgari ücret tutarı ile ilgili talebini komisyonda iletti. Buna göre TİSK’in asgari ücret teklifi yüzde 7 yani 2 bin 262 lira zam istiyor. Özetleyecek olursak zam talepleri şöyle:

DİSK: 3 bin 200 lira

Türk-iş: 2 bin 578 lira

TİSK: 2 BİN 262 lira