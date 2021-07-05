Galatasaray, U19 Gelişim Ligi'nde normal süresi 2-2 biten maçta Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Maça damga vuran oyuncu ise Eren Aydın oldu. Attığı gollerden sonra çok konuşulan isim haline gelen Eren Aydın hakkında merak edilenler..

Galatasaray'ın 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalattığı Eren Aydın, son dönemde attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş maçında yaptığı hat-trick ile gündem olan genç yıldız Eren'in kariyeri internette merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki, Eren Aydın kimdir, kaç yaşında? Eren Aydın nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte, Eren Aydın hakkında merak edilenler..

EREN AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eren Aydın 12 Şubat 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Darıca Gençlerbirliği altyapısında başlayan forvet oyuncusu, 2016'da Kartalspor'a transfer oldu. Burada 3 yıl geçiren Eren, 2019'da Galatasaray'ın dikkatini çekti.

2020/21 sezonunda U19'da attığı 20 golle gol kralı olan Eren, Mayıs 2021'de Galatasaray'da profesyonel oldu. A Takım'da kalıcı olmayı hedeflediğini aktaran Eren Aydın, “Bu sezonki hedeflerim akademimizi en iyi şekilde A takım seviyesinde temsil etmek olacak. Hocalarımızın verdiği eğitimleri orada en iyi şekilde göstermeye çalışacağız. Hedeflerim büyük abilerimden çok şey öğrenmek olacak. Özellikle Falcao’dan çok şey öğrenmek istiyorum. İdolüm olarak da onu görüyorum. İnşallah hedefimiz A takımda kalıcı olabilmek” şeklinde konuştu.

FATİH TERİM'İN GÖZDESİ

1.81 boyunda olan 18 yaşındaki forvetin Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yaş grubunun en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Eren, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve yaptığı klas gol vuruşlarıyla ön plana çıkıyor.

Eren Aydın, bu sezon U19 Ligi'nde çıktığı 20 maçta 23 gol, 5 asistle skora katkı sağladı ve sezonun en dikkat çeken oyuncuları arasında kendisine yer buldu. Fatih Terim'in gözdelerinden olan Eren Aydın'ın önümüzdeki sezon zaman zaman A takım kadrosunda yer alması ve lig maçlarında süre alması bekleniyor.

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