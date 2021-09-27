Eren Derdiyok eski günlerinden esintiler sunuyor! 7 maç 6 gol

Süper Lig'de Kasımpaşa, Göztepe, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Eren Derrdiyok, Ankaragücü'nde en verimli sezonlarından birini geçiriyor.

Sezon başı TFF 1. Lig takımlarından Ankaragücü'ne transfer olan 33 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı ilk 7 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.

Derdiyok, bu hafta Başkent ekibinin Bursaspor ile karşılaştığı mücadelede de hat-trick yaptı. Baştan sona üstün bir Futbol sergileyen Ankaragücü maçı 4-0 kazanırken şampiyonluk iddiasını da ortaya koydu.

Ankaragücü, böylece puanını 15'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'un liderliği ise sürüyor.

Spor Arena