Erencan Yardımcı kadroya dönüyor

Galatasaray'ın sezon öncesi yaptığı hazırlık maçlarında Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı ve Yunus Akgün gibi genç isimler şans bulmuştu. Futbolseverlerin en çok dikkatini çeken isimse hem fiziği, hem saç stili hem de performansıyla Erencan Yardımcı olmuştu. Fakat sezonun başlamasıyla beraber altyapıdaki diğer arkadaşları gibi Erencan da A Takım'dan uzak kaldı.