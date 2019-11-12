Erencan Yardımcı kadroya dönüyor

Galatasaray'ın sezon öncesi yaptığı hazırlık maçlarında Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı ve Yunus Akgün gibi genç isimler şans bulmuştu. Futbolseverlerin en çok dikkatini çeken isimse hem fiziği, hem saç stili hem de performansıyla Erencan Yardımcı olmuştu. Fakat sezonun başlamasıyla beraber altyapıdaki diğer arkadaşları gibi Erencan da A Takım'dan uzak kaldı.
Şans verilecek
Hem Falcao'nun hem de Andone'nin sakatlanması sebebiyle 2002 doğumlu genç oyuncunun yeniden denenmesi gündemde.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre Fatih Terim genç oyuncuyu yeniden A Takım kadrosuna katacak. 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanan Erencan, 4 Şubat 2020'de 18 yaşına girecek.
U19 takımında oynuyor
Bu sezon Galatasaray'ın U19 takımında oynayan Erencan, şimdiye dek çıktığı 8 maçta 3 gol attı. Genç oyuncu ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'ın çıktığı 4 karşılaşmanın hepsinde oynadı.
Sıradaki haber yükleniyor...