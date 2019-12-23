Ergen ne hisseder? Ergene nasıl davranılmalıdır? Anne, baba olmak oldukça zevkli olduğu gibi sorumlulukların da artmasına neden olmaktadır. Çocuğunuz büyüdükçe farklı problemlerle karşılaşabiliriz ve olduğunca hızlı çözümler üretmemiz gerekebilir. Kimi çocuklar ergenlik dönemini kolay atlatabilirken kimi çocuklar ise bu dönemde zorlanırlar. Ergenlik dönemine girmiş çocuğunuz varsa ve ergene nasıl davranılmalıdır bilmek istiyorsanız "ergen ne hisseder, ergene nasıl davranılmalıdır" detaylar haberimizde.