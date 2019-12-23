Ergen ne hisseder? Ergene nasıl davranılmalıdır?
Anne, baba olmak oldukça zevkli olduğu gibi sorumlulukların da artmasına neden olmaktadır. Çocuğunuz büyüdükçe farklı problemlerle karşılaşabiliriz ve olduğunca hızlı çözümler üretmemiz gerekebilir. Kimi çocuklar ergenlik dönemini kolay atlatabilirken kimi çocuklar ise bu dönemde zorlanırlar. Ergenlik dönemine girmiş çocuğunuz varsa ve ergene nasıl davranılmalıdır bilmek istiyorsanız "ergen ne hisseder, ergene nasıl davranılmalıdır" detaylar haberimizde.
Kimi zamanlar çocuklarımızla aynı düşünemeyebilir ve fikir ayrılıkları yaşayabiliriz. Bu durum özellikle ergenlik döneminde sıklıkla karşılaşılan problemler arasında yer almaktadır. Ergen biri nasıl hisseder öğrenmek istiyorsanız "ergen ne hisseder, ergene nasıl davranılmalıdır" haberimize göz atın.
Ergen ne hisseder? Ergene nasıl davranılmalıdır?
- Ergenin genel olarak duygularında istikrarsızlıklar olduğu görülür. Günü gününe tutmuyor tam olarak ergenler için söylenmiş olabilir. Bir gün aşırı mutlu ve enerjikken diğer gün çok yorgun ve depresif hissedebilir. Bu nedenle sürekli durumu yadırgamak yerine tam olarak frekansı yakalayıp sürekli iletişim halinde kalmak daha yararlı olacaktır.
- Ergenler duygularını çok uçlarda yaşayabilir. Mutluyken çok mutlu üzgünken çok üzgün olabilirler. Ses tonu ve mimiklerini ayarlamakta da problemler yaşayabilirler.
- Gerçek hayatla yaşamak yerine daha çok hayal gücüyle yaşarlar. Bazen hayalleri karşı cinsle yada gelecekle ilgili olabilir.
- Ergenler dönem dönem kafalarını dinlemek için odalarına çekilmek isteyebilirler. Her içine kapandığı dönem bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bazı dönemlerde yalnız kalmak isteyebilirler.
- Ergenlik döneminde vücut hızlı büyüdüğü için ergenler bazı dönemlerde yorgun hissedebilir. Bu nedenle çalışmaya karşı isteksiz olabilirler.
- Ergenlik döneminde arkadaşlık seçimi oldukça önemlidir. Yanlış seçimlerde bulunulmaması için dikkatli ve hassas davranılması gerekir.
- Bedensel değişimden dolayı çekingenlik ve utangaçlıklar olabilir.
- Ergenlik döneminde çoğu ergen kendini ispatlama, fark edilme, takdir görmeye ihtiyaç duyabilir. Bu ihtiyacını aile içerisinde gideremezse dışarıya dönük gidermeye çalışabilir.
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