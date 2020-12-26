Ergenlik Ergenlik bitse de sivilcelerden kurtulsak diyenlere kötü haber

Ergenlik bitse de sivilcelerden kurtulsak diyenlere kötü haber

Ergenlik

Ergenlik bitse de sivilcelerden kurtulsak diyenlere kötü haber

Ergenlik sivilcelerinden kurtulmak isteyenlere kötü bir haberimiz var. Bilim insanları ergenliğin 24 yaşına kadar uzayabildiğini açıkladı.

26 Aralık 2020, Cumartesi 13:20 Son Güncelleme:
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Normal bir insanın ortalama 10 yaşında ergenlik sürecine girip 19 yaşlarında ayrılması bekleniyor, ancak son yıllarda yapılan araştırmalara göre bu durum değişti. Bilim insanlarına göre artık ergenlik çağını 10-24 yaşları arasında kabul etmemiz gerekiyor. Hemen hemen dünyanın her bölgesinde ergenliğin 20’li yaşları geçtiğini açıklayan araştırmacılar, bunun arkasında toplumsal rollerde yaşanan değişikliklerin büyük önem taşıdığını açıkladı.

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Eskiden okullarını genel olarak kısa sürede bitiren, genç yaşta evlenen ve çocuk sahibi olan insanlar, haliyle ergenlikten de daha erken çıkıyordu. Günümüzde ise bu durum değişmiş durumda. İnsanlar günümüzde 25 yaşlarına kadar okuyor, genelde çok daha geç evleniyorlar ve çocuk sahibi oluyorlar. Bunun bilincinde olmak, bedenimizin ergenlik döneminden daha geç çıkmasını sağlıyor.

Avustralya’nın Melbourne şehrinden Prof. Susan Sawyer, yetişkin bireylerin 18 yaşında yasal yükümlülüğe girmesini eleştirerek bu oranın 25 yaşına çekilmesini savundu. Bu teze karşı çıkan İngiltere Kent Üniversitesi’nde görevli Dr. Jan Macvarish’e göre ise, vücudun ergenlik döneminde olmasının insanın kişiliğine önemli ölçüde bir etkisi bulunmuyor. 


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