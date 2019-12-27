Hemen hemen her yaşta görülen özellikle de ergenlik döneminde yaygın bir şekilde oluşan sivilcelere dikkat etmek gerekiyor. Ergenlik döneminde özellikle düzenli bir cilt bakımı rutini oluşturmak önemlidir. Özellikle de tekrarlayan ve geçmeyen sivilceler zamanla cillte lekelere neden olur. Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün vücutta sivilce kaynaklı lekelere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Ergenlik dönemi sivilce lekelerinden nasıl kurtuluruz? Dr. Mehmet Akgün leke tedavisi hakkında bilgi verdi.

Cilt kanserine dikkat!

Sivilce neden olur?

Akgül, lekelerin vücutta ki melanosit hücrelerinden oluşan melanin pigmentinin vücutta birikmesi sonucu oluşan kahverengi lekeler olduğunu ifade ederek, "Özellikle yaz aylarında hassas ciltlerde görülür daha çok güneşe maruz kalan açık bölgelerde göğüs sırt yüz kol bacak gibi güneşe açık olan bölgelerde daha çok görmekteyiz. Bu oluşan kahverengi lekelerin büyüklüğüne göre tedavisi planlanır hafif lekelerde kimyasal peeling ile de bir soyma işlemi yaparak sonuç alınır, daha büyük lekelerde ise lazer ile soyma işlemi yapılır. Güneşe hassas olan güneş lekeleri oluşan insanların yaz aylarında güneşlenmemesi özellikle de cilt kanserleri açısından çok önemlidir" dedi.

Leke tedavileri en az 3-4 ay süreçleri kapsar

Ergenlik dönemi sivilce lekelerinden nasıl kurtuluruz?

Akgül, özellikle ergenlik dönemini sivilceli geçirenlerde bu dönemi atlattıktan sonra leke probleminin ortaya çıktığını ve bunun giderilmesi için değişik yöntemler bulunduğunu kaydederek, "Öncelikle sivilce izleri-lekeleri yüzeysel midir yoksa derin midir bunu ayırt etmek gerekiyor. Yüzeysel lekelerde ilk olarak birtakım kremlerle tedavi öneriyoruz. A vitamini C vitamini içeren kremler hem lekelerin renginin açılmasını hem de cildin en üstteki ölü tabalarının kat kat uzaklaştırılması sağladığından oldukça etkilidirler. Ancak unutmamak gerekir ki sabırlı olmak gerekiyor bu tedaviler en az 3-4 ay süreçleri kapsar. Biraz daha derin lekeler söz konusu ise eğer o zaman kimyasal peelingler veya lazer peelingler gündeme gelmektedir. Son yıllarda franksiyonel lazer dediğimiz yöntemler sivilce izi tedavisinde yapılabilir." diye konuştu.

İHA