Ergenlik döneminde akne izlerini azaltacak 7 yiyecek
Akne çatlakları cilde ve altındaki dokuya zarar verir . Vücut bu hasarı onarmaya çalışır ve kolajen üretir. Vücut çok az veya çok fazla kolajen üretirse, bir yara izi belirir. Kozmetik endüstrisi sivilce izleriyle savaşmanın birçok yolunu buldu, ancak bunu yapmanın en kolay ve en doğal yolu, kendinize bazı lezzetli ve sağlıklı yiyeceklerle ödüllendirmek olduğunu unutmayın!
17 Eylül 2020, Perşembe 10:06 Son Güncelleme:
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Besleyici ve dengeli bir diyetin, ışıltılı bir cildin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Ve akne izlerini azaltmanıza ve sağlığınıza fayda sağlamanıza yardımcı olacak, alışveriş listenize eklemek için bazı lezzetli yiyecekleri açıklıyoruz.
Balkabağı
Kabak harika bir niasin, folat, A ve B vitaminleri ve çinko kaynağıdır .
Ne işe yarar ?
Niasin ve folat kan dolaşımını artırır, hücre yenilenmesini iyileştirir ve sivilce tedavisinde faydalıdır. Kabak çekirdeği, hormon seviyelerini ve yağ üretimini kontrol etmeye yardımcı olan ve cildin iyileşmesine yardımcı olan çinko içerir. A vitamini sivilce izlerini en aza indirmeye yardımcı olur.
Kale
Akne İzlerini Azaltacak 7 Yiyecek
Kale, C ve K vitaminleri açısından zengindir ve iyi bir bakır ve demir kaynağıdır.
Ne işe yarar?
Lahanadaki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar hiperpigmentasyonu azaltır ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olur. K vitamini, cildinizdeki koyu lekeleri azaltmaya çalışır. Demir , sivilce izleri ve lekeler dahil olmak üzere yara veya yara izlerinin iyileşmesini hızlandırır .
Limon
Akne İzlerini Azaltacak 7 Yiyecek
Neden işe yarıyor? Limon suyu doğal bir büzücüdür . Sarkan cildi sıkılaştırır ve lekelerle savaşır.
Ne işe yarar?
Limon kabuğu, cildiniz üzerinde koruyucu ve antikarsinojenik etkilere sahip flavonoidler içerir. Güne limon suyuyla bir bardak ılık su içerek veya onu salata sosu olarak kullanmakla başlamak, sağlıklı ve ışıltılı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olabilir.
Tatlı patates
Tatlı patates, retinol ve beta-karoten içerir.
Ne işe yarar?
Vücudunuz beta-karoteni A vitaminine dönüştürür. Bu vitamin , genellikle serbest radikallerin neden olduğu renk değişikliği, iltihaplanma ve tıkanmış gözeneklere karşı bir cilt bariyeri görevi görür . Retinol, hiperpigmentasyon, akne, ince çizgiler ve yara izine karşı savaşırken birçok güzellik ürününde önemli bir bileşendir . Pahalı kremler satın almak yerine, yemeklerinize tatlı patates ekleyerek orijinal retinol formunun tadını çıkarabilirsiniz.
Papaya
Papaya, papain adı verilen bir sindirim enzimi açısından zengindir .
Ne işe yarıyor?
Papain, ölü deri hücrelerinin pul pul dökülmesine, gözeneklerin açılmasına ve akne izlerinin solmasına yardımcı olur. Ayrıca cildinizin nemli kalmasını sağlar ve ileride oluşabilecek çatlakları önler.
Karnabahar
Neden işe yarıyor : Karnabahar harika bir C vitamini kaynağı ve histidin adı verilen güçlü bir amino asittir .
Ne işe yarar? Histidin, cildinizi mevcut koyu lekeleri daha da kötüleştirebilecek zararlı UV ışınlarından korur. C vitamini, serbest radikallerin neden olduğu herhangi bir hasara karşı savaşır, vücudunuzun demiri emmesine yardımcı olur, yaraları ve yaraları iyileştirir .
Kinoa
Ne işe yarıyor? : Kinoa, B3 vitamini içerir.
Niasinamid olarak da bilinen B3 vitamini, akne, rosacea ve hatta egzama nedeniyle tahriş olmuş ve iltihaplanmış cildi yatıştırmaya yardımcı olur. Kinoada bulunan bir eser element olan ekdisteroidler, akne nedeniyle ortaya çıkan izlerin giderilmesine yardımcı olur . Cildi onarır ve tahrişi en aza indirir.