Ergenlik döneminde akne izlerini azaltacak 7 yiyecek

Besleyici ve dengeli bir diyetin, ışıltılı bir cildin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Ve akne izlerini azaltmanıza ve sağlığınıza fayda sağlamanıza yardımcı olacak, alışveriş listenize eklemek için bazı lezzetli yiyecekleri açıklıyoruz.

Balkabağı

Kabak harika bir niasin, folat, A ve B vitaminleri ve çinko kaynağıdır .

Ne işe yarar ?

Niasin ve folat kan dolaşımını artırır, hücre yenilenmesini iyileştirir ve sivilce tedavisinde faydalıdır. Kabak çekirdeği, hormon seviyelerini ve yağ üretimini kontrol etmeye yardımcı olan ve cildin iyileşmesine yardımcı olan çinko içerir. A vitamini sivilce izlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Kale

Akne İzlerini Azaltacak 7 Yiyecek

Kale, C ve K vitaminleri açısından zengindir ve iyi bir bakır ve demir kaynağıdır.

Ne işe yarar?

Lahanadaki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar hiperpigmentasyonu azaltır ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olur. K vitamini, cildinizdeki koyu lekeleri azaltmaya çalışır. Demir , sivilce izleri ve lekeler dahil olmak üzere yara veya yara izlerinin iyileşmesini hızlandırır .

Limon

Akne İzlerini Azaltacak 7 Yiyecek

Neden işe yarıyor? Limon suyu doğal bir büzücüdür . Sarkan cildi sıkılaştırır ve lekelerle savaşır.

Ne işe yarar?

Limon kabuğu, cildiniz üzerinde koruyucu ve antikarsinojenik etkilere sahip flavonoidler içerir. Güne limon suyuyla bir bardak ılık su içerek veya onu salata sosu olarak kullanmakla başlamak, sağlıklı ve ışıltılı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olabilir.

Tatlı patates

Tatlı patates, retinol ve beta-karoten içerir.

Ne işe yarar?

Vücudunuz beta-karoteni A vitaminine dönüştürür. Bu vitamin , genellikle serbest radikallerin neden olduğu renk değişikliği, iltihaplanma ve tıkanmış gözeneklere karşı bir cilt bariyeri görevi görür . Retinol, hiperpigmentasyon, akne, ince çizgiler ve yara izine karşı savaşırken birçok güzellik ürününde önemli bir bileşendir . Pahalı kremler satın almak yerine, yemeklerinize tatlı patates ekleyerek orijinal retinol formunun tadını çıkarabilirsiniz.

Papaya

Papaya, papain adı verilen bir sindirim enzimi açısından zengindir .

Ne işe yarıyor?

Papain, ölü deri hücrelerinin pul pul dökülmesine, gözeneklerin açılmasına ve akne izlerinin solmasına yardımcı olur. Ayrıca cildinizin nemli kalmasını sağlar ve ileride oluşabilecek çatlakları önler.

Karnabahar

Neden işe yarıyor : Karnabahar harika bir C vitamini kaynağı ve histidin adı verilen güçlü bir amino asittir .

Ne işe yarar? Histidin, cildinizi mevcut koyu lekeleri daha da kötüleştirebilecek zararlı UV ışınlarından korur. C vitamini, serbest radikallerin neden olduğu herhangi bir hasara karşı savaşır, vücudunuzun demiri emmesine yardımcı olur, yaraları ve yaraları iyileştirir .

Kinoa

Ne işe yarıyor? : Kinoa, B3 vitamini içerir.

Niasinamid olarak da bilinen B3 vitamini, akne, rosacea ve hatta egzama nedeniyle tahriş olmuş ve iltihaplanmış cildi yatıştırmaya yardımcı olur. Kinoada bulunan bir eser element olan ekdisteroidler, akne nedeniyle ortaya çıkan izlerin giderilmesine yardımcı olur . Cildi onarır ve tahrişi en aza indirir.



