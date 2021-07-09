Ergenlik döneminde fast food tüketimi

Yeterli ve dengeli beslenmede esas olan sadece total enerji değildir. Makro ve mikro besin ögelerinin yeterli ve dengeli şekilde dağılımını bekleriz. Fast food/abur cubur içerik yönünden çoğu zaman bir çocuğun ihtiyacını karşılamaz. Besin içeriği yönünden ihtiyacı karşılamaya yaklaştığı miktarda tüketildiğinde de fazla kilosu olan ve dengesiz beslenme alışkanlıkları kazanmış çocuklar görürüz.

PEKİ, HİÇ MI YEMESİN?

İşin bir de sosyal ve psikolojik yönü var ki; bunu elbette ki hesaba katmamız gerekir. Yeni yeni “ebeveyni olmadan” sosyalleşmeye başlayan genç, elbette ki dışarıda arkadaşlarıyla yemek yiyecektir ve bu yemeği de kendisi seçecektir. Nasıl ki biz yetişkinler de her zaman yeterli ve dengeli beslenmiyorsak, bunu da çocuğumuzdan beklememeliyiz. Evde pişen yemek “genel olarak” yeterli ve dengeliyse, çocuğunuzun herhangi bir kronik hastalığı yoksa zaman zaman seçtiği “görece zararlı” yiyecekler bir sorun teşkil etmeyecektir. Uzun süre dışarıda kalacaksa evden karnı tok çıkması, çok sık tüketmesini istemediğimiz yiyeceklerin en azından bir öğün azalmasına yardımcı olacaktır.