Ergenlikte hızlı büyüme kısırlık sebebi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tarkan Soygür anlatıyor:

"Varikosel büyümenin hızlandığı dönemde gelişiyor; ancak bu durumun tam olarak neden ve nasıl olduğu henüz açıklanamıyor. Varikoselin bulunduğu testiste ısı artışı, androjen yoksunluğu ve toksik metabolitlerin birikimi nedenleri ile hasar oluşuyor ve varikosel bulunan ergenlerin büyük bölümünde testis hacminde azalma görülüyor. Varikosel sıklıkla solda görülürken tek başına sağ tarafta görülmesi çok nadirdir.

Varikosel çok önemli belirtiler vermediği için daha çok ergenlik döneminde gencin ve ailenin gözlemi ile tespit edilir. Testis kıvamında yumuşama, testis gelişiminde gerileme, hacim kaybı ve kozmetik görünümün bozulması gibi belirtiler sıklıkla gencin ve ailenin doktora başvuru sebebi olmaktadır. Varikosel bulunan çocuk ve gençlerde nadiren de olsa ağrı görülebilir. Varikosel tanısında en iyi yöntem tecrübeli bir doktorun muayenesidir. Bunun yanı sıra bazı durumlarda renkli doppler ultrasonografi kullanımı da gerekebilir.

Varikoselin erken tanısı önemli

Varikoselin sperm parametrelerini bozduğu bilinmesine rağmen ergenlik yaş grubunda spermiogram bakmak mümkün olmadığı için uygun yaşın beklenmesi gerekmektedir ve bu nedenle spermiogram hastaların değerlendirilmesinde yaygın kullanılamamakta, müdahale kriteri olarak testisin küçülmesi veya ağrı olması kabul edilmektedir. Varikosel tedavisinde en çok kullanılan ameliyat tekniği mikro cerrahidir.

Varikoselin erken tanısı ve tedavisi erkek çocukların ve gençlerin ileride baba olma şanslarını korumak bakımından son derece büyük önem taşımaktadır."