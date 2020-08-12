Fanatik Kitap Yayınları tarafından hazırlanan ve Gökhan German ile Hamit Turhan'ın kaleme aldığı nehir söyleşi tarzındaki kitap, Ataman'ın karakterinin yanı sıra hayata bakışını bildiklerimizin ötesinde anlamamıza imkan sağlıyor. Ergin Ataman'ın İstanbul'un Yeşilyurt semtinde doğumunun, ardından İtalya'nın Brescia şehrinde geçen çocukluğunun; basketbola ve antrenörlüğe başlamasının; spor hayatı boyunca yaşadığı zaferlerinin ve hayal kırıklıklarının akıcı bir dille anlatıldığı kitapta, efsane antrenörün basketbol ile hayat felsefesi bütün boyutlarıyla yer alıyor.

Ergin Ataman'ın idolü olarak kabul ettiği, Türk basketbolunun en önemli ve en saygın isimlerinden biri olan Aydın Örs'ün önsözünü yazdığı kitap, sadece sporseverlere değil, bir başarı öyküsüne tanıklık etmek isteyen tüm okuyuculara hitap ediyor.

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