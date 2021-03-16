Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal hayatını kaybetti. 64 yaşındaki eski sporcu, Belçika ekibi Standard Liege'de, Türkiye'de ise Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giymişti. Uzun sakallarından ötürü 'Papaz Erhan' lakabını alan oyuncu 1985-1992 yılları arasında Galatasaray’da 203 maça çıkmıştı. Kariyeri boyunca Münih Türkgücü, Bayer Münih, Standard Liege, Fenerbahçe takımlarında da oynayan Erhan Önal, Bundesliga'da oynayan ilk Türk olma şerefine nail oldu.

Başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Vefa gecesinde neler söylendi?

Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz, İlyas Tüfekçi ve Erhan Önal için düzenlenen vefa gecesinde konuşmuştu. Cengiz, "Erhan Önal Türkiye’ye geldiğinde Türk futbolunda bir devrim yaşandı. Erhan Önal geldiğinde Türkiye sallandı. Almanya’da yetişen, orada kendini kabul ettirmiş, Türkiye’ye gelen ilk futbolcuydu. Neredeyse o dönemin Maradonası gibiydi. Türk futbolunun çehresini bu insanlarla birlikte tamamen değiştirdik. Bir camiada vefa yoksa o camialar ölür" demişti.