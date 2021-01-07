Bebeklik Erken doğan bebekler yapay rahimde yaşatılabilecek

Erken doğan bebekler yapay rahimde yaşatılabilecek

Bebeklik

Erken doğan bebekler yapay rahimde yaşatılabilecek

ABD'de bilim insanları erken dünyaya gelen kuzuları plastik keseyle hayatta tutmayı başardı. Yapay rahimin 5 yıl içerisinde insanlarda da denenmesi bekleniyor.

07 Ocak 2021, Perşembe 15:59 Son Güncelleme:
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Sadece ABD'de her yıl 30 bin bebek çok erken yani hamileliğin 23 ila 26. haftalarında doğuyor.

Bu bebeklerin akciğerleri havayla temas edecek kadar gelişmiş olmadığı için yaklaşık yüzde 70'i hayatnı kaybediyor, yaşayabilenlerin çoğu ise engelli kalıyor.

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Ancak Philadelphia Çocuk Hastanesi'ndeki doktorların geliştirdiği yapay rahim, bu bebeklerin hayatta kalma şansını artırabilir.

BBC Türkçe'nin haberine göre, kesenin içi, plasentadaki amniyon sıvısına benzer bir sıvıyla dolu. Bu sıvı, organ gelişiminin devam etmesini sağlıyor.

Sıvıya göbek bağı işlevini gören borularla gıda desteği veriliyor. Kesedeki bebek, kalbine bağlanan borular sayesinde de yine ana rahmindeki bir fetus giib kan dolaşımı yapabiliyor.

Yapay rahmin 10 yıl içinde kullanıma sokulması planlanıyor.


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