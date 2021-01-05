2021 yılında herkes dilediği tatil destinasyonuna uçabilsin diye hazırlanan ve havacılık fonetik alfabesinin ilk 3 harfinden (Alpha-Bravo-Charlie) esinlenilerek isim verilen kampanyalar, corendonairlines.com web sitesi üzerinden yapılan biletlemelerde geçerli olacak. Erken rezervasyon kampanyalarının detayları aşağıdaki gibidir:

ALPHA İLE %25’E VARAN ERKEN REZERVASYON İNDİRİMİ!

Tarihleri ve gideceği destinasyon belli olan yolcular, “ALPHA” kampanya seçeneği ile bilet ücretinin tamamını rezervasyon aşamasında ödeyerek en yüksek indirim oranlarından yararlanabilirler. Üstelik, uçuşlarından 3 gün öncesine kadar biletlerini cezasız bir şekilde değiştirebilirler veya aldıkları bilet sınıfının koşulları doğrultusunda biletlerini iptal edebilirler.

“ALPHA” kampanyasından yararlanmak isteyenler aşağıdaki oranlarda erken rezervasyon indirimi alabilirler:

· Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için ANINDA %25 indirim

· Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise ANINDA %15 indirim

BRAVO İLE 25€’YA REZERVASYONUNU GARANTİLE!

Tatil planı henüz tam netleşmemiş olan yolcular, bilet fiyatı ne kadar olursa olsun, koltuk başına tek yön sadece 25€ ön ödeme yaparak, kalan bilet ücretini uçuşlarından 4 hafta öncesine kadar ödeyebilirler. Üstelik, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar biletlerini cezasız bir şekilde değiştirebilir veya aldıkları bilet sınıfının koşulları doğrultusunda biletlerini iptal edebilirler.

“BRAVO” kampanyasından yararlanmak isteyenler aşağıdaki oranlarda erken rezervasyon indirimi alabilirler:

· Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için ANINDA %20 indirim,

· Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise ANINDA %10 indirim

CHARLIE İLE REZERVASYONUNU ŞİMDİ YAP, SONRA ÖDE!





Tatil planları sonradan değişebilecek yolcular ise “CHARLIE” seçeneği ile satın almayı düşündükleri bileti hiçbir ön ödeme yapmadan ayırtabilir ve ödemesini uçuştan 6 hafta öncesine kadar gerçekleştirebilirler. Bu kampanya dahilindeki biletler, satın alındığı takdirde uçuştan 7 gün öncesine kadar cezasız değiştirebilir veya bilet sınıfının koşulları doğrultusunda iptal edebilir.

“CHARLIE” kampanyasından yararlanmak isteyenler aşağıdaki oranlarda erken rezervasyon indirimi alabilirler:

· Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için ANINDA %10 indirim,

· Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise ANINDA %5 indirim.

Corendon Airlines’ın erken rezervasyon kampanyaları ile tüm endişelerinizi bir kenara bırakın ve yepyeni bir 2021 yılı için kendinize ve sevdiklerinize bir uçak bileti alın.

Sadece Corendon Airlines web sitesi üzerinden sunulacak kampanyalar hakkında ayrıntılı bilgi ve kampanya koşulları için: https://www.corendonairlines.com/tr/erken-rezervasyon-kampanyasi linkini inceleyebilirsiniz.



