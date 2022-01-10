Futbol dünyasında aldığı istihbaratlarla bilinen Erman Toroğlu, Galatasaray ile Fatih Terim ayrılığının perde arkasını anlattı. Toroğlu'nun iddiası şöyle:

Başkan Burak Elmas, 10 gündür Fatih Terim'le görüşemiyor. Önce aradı ancak cevap alamadı. 3 tane de mesaj attı fakat geri dönüş olmadı. Bu durum ayrılığı getirdi.

Toroğlu, ayrıca "Fatih Terim Giresunspor maçı sonrası 'Tünelin sonundaki ışığı görüyorum' demişti. O ışık trenin ışığıymış, altında kaldı. Bir daha da Galatasaray'a teknik direktör olarak döneceğini sanmıyorum" dedi.

Burak Elmas'ın Terim öncesi yurt dışında teknik direktör aradığını da söyleyen Toroğlu, "Yönetimde etkili bir isimden bizzat duydum. Burak Elmas seçimden önce Almanya'da ve yurt dışında hoca arıyor. Sonra Fatih Terim'e dönüyor. Böyle de bir gerçek var" dedi.