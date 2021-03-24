Erol Bulut krizi! Ali Koç ve Emre Belözoğlu karşı karşıya geldi
Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda kaybedilen peş peşe puanların ardından teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılması gündemde. Yönetim tarafından bu konuda büyük bir baskı varken, Emre Belözoğlu sezon sonuna kadar Erol Bulut'la devam edilmesi taraftarı.
24 Mart 2021, Çarşamba 08:18 Son Güncelleme:
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Ali Koç, 3. sezonunu geçirdiği başkanlık döneminde Phillip Cocu, Erwin Koeman (Geçici teknik direktör), Ersun Yanal, Tahir Karapınar (Geçici teknik direktör) ve Erol Bulut ile çalıştı. Hiçbir antrenör sezonu tamamlayamadı. Yönetim içinden Bulut’la yolların ayrılması için ciddi bir baskı var.
Diğer yandan sportif direktör Emre Belözoğlu ise şu anda teknik adam değişikliği yapılmasına karşı. Başkan Koç bu nedenle büyük bir kararsızlık yaşıyor. Ali Koç, bir yandan yönetici kurmaylarıyla toplantı üstüne toplantı yaparken diğer yandan da Emre Belözoğlu ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Kısa süre içerisinde Koç’un teknik adam konusunda kararını vermesi bekleniyor. Ancak Erol Bulut ile yola devam edilse bile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)