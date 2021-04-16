Esenler’de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu

Esenler Atışalanı Caddesi’nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için vatandaşlar tatlıcının önünde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, uzun kuyruk oluşturdu. Dükkan içinde de yoğunluk oluştuğu görüldü.

İftar saati yaklaştıkça kuyruğun uzadığı görüldü. Sırada bekleyen Ali Karakollu, "Yarım saatten fazla sıra bekledik. Beklediğimize değiyor, lezzetli ve uygun. Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştık" dedi.

DHA