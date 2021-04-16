Türkiye Esenler’de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu

Esenler’de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu

Türkiye

Esenler’de sosyal mesafesiz baklava kuyruğu

Esenler’de ucuz baklava almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyrukta sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.

16 Nisan 2021, Cuma 18:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Esenler Atışalanı Caddesi’nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için vatandaşlar tatlıcının önünde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, uzun kuyruk oluşturdu. Dükkan içinde de yoğunluk oluştuğu görüldü.

İftar saati yaklaştıkça kuyruğun uzadığı görüldü. Sırada bekleyen Ali Karakollu, "Yarım saatten fazla sıra bekledik. Beklediğimize değiyor, lezzetli ve uygun. Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştık" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yeni bir rota
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Kırmızı'ya rağmen meydan ve sahil doldu taştı