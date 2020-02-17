Eşitlenmiş canlı cilt görünümü ve kadifemsi dokunuş için...

Sinoz Leke Karşıtı BB Krem ile cildin günlük nem ihtiyacı ton eşitleyici ve canlı görünüm ile sağlanıyor. Etkili ton eşitleme özelliği ve hafif yapısı ile cilt pürüzsüz bir görünüm yakalıyor. İçeriğindeki kum zambağı, japon gülü özleri, üre, amino asitler ve probiyotikler sayesinde kapayıcı özelliğinin yanı sıra, cilt ile lekeler arasında bariyer oluşuyor, güne ışıltılı bir başlangıç sağlıyor. Bileşimindeki probiyotik aktiflerle cilt bariyerinde onarıcı bakıma nem ile katkı ve anti-aging destek sağlıyor.

Sinoz Leke Karşıtı BB Krem, formülündeki SPF 15 + ile cildin mavi ışık ve UV ışınlarından minimum düzeyde etkilenmesi için gerekli bakımı sağlıyor. Makyaj rutinini değiştirecek Sinoz Leke Karşıtı BB Krem, hafif yapısı ile yok hissi yaratıyor. Leke Karşıtı BB Krem, kolay sürümü sayesinde ciltte kadifemsi ve parlak bir son dokunuş bırakıyor. Cilde uyumlu renk tonuyla etkili ton eşitleme özelliğine sahip ürün canlı görünüm sunuyor. Cildin nefes almasına yardımcı özel geliştirilmiş formülü ile gözenek görünümünün düzenlenmesinde referans bakım yapıyor.

Kullanım önerisi: Günlük kullanım için uygundur. Temiz cilde yeterli miktarda BB kremi sünger veya el yardımıyla sürerek uygulayın. Canlı ve eşit bir görünüm için gün içerisinde istendiği takdirde tekrarlanabilir.



