Eski aşkı, annesi oldu

İngiliz oyuncular Sue Johnston (77) ile Sean Bean (61) 1992’de pembe dizi ‘Inspector Morse’ta aşıkları oynamıştı. İkili yeni bir projede yeniden bir araya geliyor. Ancak bu kez Johnston, Bean’ın annesi olarak rol alacak.

CİNSİYETÇİLİKLE SUÇLANDILAR

Yeni dizinin yapımcıları, bu tercihleri nedeniyle cinsiyetçilik tepkisi aldı. Erkekler her yaşta başrol olurken, ileri yaş grubu kadınlara ‘annelik rolü’ verilmesi, sinema ve dizi dünyasında uzun süredir tartışılıyor.



