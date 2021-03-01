Kültür & Sanat Eski aşkı, annesi oldu

Eski aşkı, annesi oldu

Kültür & Sanat

Eski aşkı, annesi oldu

Sue Johnston ve Sean Bean seneler önce rol aldıkları projede sevgiliyi oynayıp bir projede ise Johnston'ın Bean'in annesi rolünü oynayacak olması tartışmaların fitilini ateşledi.

01 Mart 2021, Pazartesi 15:18 Son Güncelleme:
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İngiliz oyuncular Sue Johnston (77) ile Sean Bean (61) 1992’de pembe dizi ‘Inspector Morse’ta aşıkları oynamıştı. İkili yeni bir projede yeniden bir araya geliyor. Ancak bu kez Johnston, Bean’ın annesi olarak rol alacak.

CİNSİYETÇİLİKLE SUÇLANDILAR

Yeni dizinin yapımcıları, bu tercihleri nedeniyle cinsiyetçilik tepkisi aldı. Erkekler her yaşta başrol olurken, ileri yaş grubu kadınlara ‘annelik rolü’ verilmesi, sinema ve dizi dünyasında uzun süredir tartışılıyor.

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