Eski Fenerbahçeli futbolcu Raşit Karasu hayatını kaybetti
Uzun yıllar Fenerbahçe ve A Milli Takım’da forma giyen Raşit Karasu’nun vefatı spor camiasında yankı uyandırdı.
04 Aralık 2020, Cuma 17:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Raşit Karasu daha önce Adana Demirspor'da da forma giymişti. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan eski milli futbolcu sırasıyla Vefaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu takımlarında oynadı.
Raşit Karasu, 31 Ekim 2950'de İstanbul'da doğru. Futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. Fenerbahçe U21 takımında forma giydikten sonra Fenerbahçe A Takımı'nda forma giydi. Fenerbahçe'den Vefaspor'a giden Karasu, 4 sezonun ardından Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana Demirspor'dan sonra Fenerbahçe'ye dönen Karasu sonrasında Mersin İdmanyurdu forması giyip 1981-82 sezonu sonunda futbolu bıraktı.
TFF’den yapılan açıklama
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."
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