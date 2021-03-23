Futbol Eski milli futbolcu Müjdat Yalman hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Müjdat Yalman hayatını kaybetti

Futbol

Eski milli futbolcu Müjdat Yalman hayatını kaybetti

Spor dünyasını yasa boğan ölüm haberi. Eski milli futbolcu Müjdat Yalman, 71 yaşında hayatını kaybetti.

23 Mart 2021, Salı 18:32 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde Yalman'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın eski futbolcusu, teknik direktör Müjdat Yalman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Müjdat Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

MÜJDAT YALMAN KİMDİR?

A Milli Takım'da 2, Ümit Milli Takım'da ise 8 kez olmak üzere toplamda 10 kez ay-yıldızlı formayı giyen Müjdat Yalman, MKE Ankaragücü'nde futbol oynadı. 1992 yılında Avrupa Şampiyonu olan 18 Yaş Altı Milli Takım'ın teknik kadrosunda yer alan Yalman, başta MKE Ankaragücü olmak üzere çok sayıda takımda teknik direktörlük yaptı. Yalman, TÜFAD başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.

AA

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