Eski rakipler halı sahada aynı takımda buluştu

Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze ve İbrahim Yattara, bir halı saha organizasyonunda bir araya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u temsil eden oyuncular, kendileriyle özdeşleşen forma numaralarıyla sahaya çıktı.

Mehter takımının gösterisiyle başlayan etkinlik, Ulusal TV kanallarında, YouTube, Instagram ve diğer sosyal mecralarda izleyicilerle buluştu.

Maç sonu 'Şöhretler Sahada' turnuvasıyla ilgili merak edilenler hakkında konuşan Proje Müdürü Görkem Uludüz "Böyle bir etkinlikle insanların karşısına çıkmak çok güzel bir duygu. Eski futbolculara karşı gerçekten bir özlem var. Bizde futbolseverlerin bu hasretini 'Şöhretler Sahada' turnuvasıyla gidermek istedik. Eski futbolcular ve sürpriz isimlerin yer alacağı ve her ayın 15’ inde gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzla izleyenlerin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

7-7 berabere biten maç renkli görüntülere sahne oldu.