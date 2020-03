Eski sevgilisi, Bob Marley ile yaşadığı evi kaybetmek üzere

Reggae müziğinin efsanevi ismi Bob Marley'in 1970'li yıllarda birlikte yaşadığı eski sevgilisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da birlikte yaşadıkları evi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. 76 yaşındaki Esther Anderson, ünlü şarkıcının en meşhur parçalarından I Shot the Sheriff'i bestelediği evi elinde tutabilmek için 10 bin euro'ya ihtiyacı var. The Guardian'da yer alan habere göre 1968'de satın alıp 52 yıldır yaşadığı evden kapı dışarı edilmek üzere olan Anderson, aidat bedelinin 'şişirildiğini' ve yıllar içinde 10 bin euro'ya kadar çıktığını belirtiyor. Anderson şimdi internet üzerinden başlattığı bir kampanya ile 10 bin euro'yu toplamak ve evinde yaşamaya devam etmek istiyor. Anderson, bağış kampanyasını başlattığı sayfada "Geçtiğimiz ay her gece yatağıma göz yaşları ve anksiyete ile girdim." diyor. Emlak şirketi ise 18 Mart'taki duruşma görülmeden, duruma ilişkin yorum yapmayı reddediyor.

İlgili Haberler 40 yıllık Bob Marley kayıtları bulundu