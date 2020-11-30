Esnaf dostu gazete

Onlarca olay yaşadık

Geçtiğimiz 25 yıllık süreçte esnaf ve sanatkarlar camiası olarak yer aldığımız tüm satır ve sütunlarda esnafımızın yaşadığı sıkıntıları, çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi ilettik, iletmeye de devam edeceğiz. Çünkü bizler esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sorunları hiç bitmeyen bir kesimi temsil ediyoruz. Takdir edersiniz ki son 25 yılda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada büyük gelişimler, değişimler, afetler, felaketler ve saymakla bitmeyecek onlarca olay yaşandı. Bizler de esnaf ve sanatkarlar camiası olarak her geçen gün, bir önceki günü arar olduk.

Eski günleri özlüyoruz

Esnafımız bundan 25 yıl önce tüm sokaklarda ve caddelerde hâkim konumdaydı. Ancak yıllar geçtikçe değişen düzende esnafımız da maalesef eski önemini kaybetti. Özellikle son yıllarda tüm mahalle aralarında, her sokak başında açılan zincir marketler ve haksız rekabet yüzünden esnafımız büyük darbe aldı. Eskiden ekmeğini, sütünü bakkaldan, sebze meyvesini manavdan, etini kasaptan alan vatandaş artık tek bir süpermarkete girip tüm alışverişini aynı yerden yapınca onlarca sektördeki esnafımız kepenk kapatmak zorunda kaldı.

COVID-19 derinden etkiledi

Yıllardır bu haksız rekabetle mücadele eden esnafımız son bir yıldır ise tüm dünyayı alt üst eden COVID-19 salgını ile mücadele ediyor. Pandemi ilan edildiği günden bu yana adeta görünmez bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşta da yine en çok esnaf ve sanatkarlarımız zarar görüyor. Mart ayından bu yana siftah bile yapamayan çok sayıda esnafımız var. Özellikle örgün eğitime ara verilmesiyle servis araçları ve okul kantinleri aylarca evine ekmek götüremezken faaliyetleri durdurulan kıraathane ve kahveci esnafımız çok zor günler geçiriyor. Lokantalar ve pastaneler yalnızca paket servisleri ile ayakta kalmaya çalışıyor. Öte yandan bulaş endişesiyle vatandaşın ayağı sokaktan kesilince diğer sektörlerde faaliyet gösteren esnafımız da iş yapamaz hale geldi.

Desteğin tam zamanı

Bu sancılı süreçte esnaf ve sanatkara destek olmanın tam zamanıdır. Esnafın sorunlarını ve taleplerini ne kadar iyi duyurur, yaşanılan sıkıntıları ne kadar doğru yansıtırsak esnafa o kadar destek oluruz. Bizler Konfederasyon olarak esnafımızın taleplerini yetkili merci ve makamlara iletiliyor, bu kapsamda da ümit vadeden geri dönüşler alıyoruz. Kısa süre içerisinde hükümetimizden esnafın derdine derman olacak bir teşvik bekliyoruz. Bu süreçte de POSTA Gazetesi başta olmak üzere tüm basın camiasından esnaf için daha fazla hassasiyet ve esnafın sesine her zamankinden daha fazla yer vermelerini diliyoruz.

Canı gönülden tebrik ediyorum

Türkiye esnaf ve sanatkarlar camiası olarak POSTA Gazetesi’nin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bundan sonraki yayın hayatında da ilkeli, dürüst ve gerçek habercilik yaparak başarılarını devam ettirmesini diliyorum. Bu vesileyle gazetenin emekçileri olan muhabirleri, foto muhabirlerini ve tüm yazıişlerini de canı gönülden tebrik ediyorum.