Esnaf kredisinde yanlış bilinen doğrular

Buna göre; Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği sağlanıyor. Toplam destek 50 bin lira. Başvuruları ise 26 Mart’ta alınmaya başlayan krediye, sadece iki günde (perşembe-cuma) 30 bine yakın talep geldi. Kredide ilk ödemeler de bugün başlıyor. Söz konusu krediyle ilgili esnafı yanıltacak çok fazla bilgi kirliliği oluştu. Sosyal medyada yanlış bilgilerin dolaşması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğru ve yanlışları ortaya koyan bir açıklama yaptı.

İtibar etmeyin

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan uyarıda, paketle ilgili gerçeği yansıtmayan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Uyarıda, bu destek paketinden yararlanmak için daha önce KOSGEB gibi kurumlarda kredi kullanmamış olmak, SGK, vergi dairesi veya üçüncü kişilere haciz ya da borç kaydı bulunmamak, kredi çekebilecek düzeyde kredibiliteye (1300 üstü) sahip olmak ve ticari sicile üye olan herhangi bir işletmeye ortaklığı bulunmama gibi şartlar arandığı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı.

Gerçek şartlar

Bakanlığın paylaşımında, pakete ilişkin doğru olan uygulamalar yer aldı. Buna göre;

Daha önce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle Hazine faiz destekli kredi kullananlardan kredi borcu bitmiş olanlar doğrudan, kredi borcu devam edenler ise ortağı olduğu ESKKK kefaletiyle kredi kullanabilecek.

Kredi taleplerinde SGK, vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor.

Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek.

Kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti talep edilmiyor.

Bu krediden sadece Esnaf ve Sanatkar Odası’na üye olanlar yararlanabilecek.

İki paketle destek

Esnafa kullandırılacak İşletme Kredisi; yüzde 4.5 faizle, 36 ay vadeli, 6 aya kadar ödemesiz olacak. Limit olarak da 25 bin TL belirlendi. Ayrıca, esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek Paketi kapsamında da 25 bin TL’ye kadar limit tanınıyor. Paraf Kart Destek Paketi de 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli kullanılıyor.

İstenen belgeler

Nüfus cüzdanı ve vergi levhası fotokopisi.

Esnaf odası kayıt belgesi, esnaf sicil tasdiknamesi şubelerden temin ediliyor.

Kurumlar Vergisi beyannamesi ile işletme hesap özeti talep edilmiyor.





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