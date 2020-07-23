Ekonomi Esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek

Esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek

Ekonomi

Esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek

Corona virüs sürecinde salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların düşük faizli borçları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

23 Temmuz 2020, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kapsam dahilindeki kredi borçlarından, 1 Temmuz-30 Eylül arasında vadesi doğacak olan ve 1 Temmuz itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek, taksit sayısı değişmeksizin üç ay süreyle ertelenecek.

Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik taahhütname alınacak. Çalışan sayısını azaltan esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamında çıkarılacak.

Takip işlemi başlatılmayacak

Karar kapsamında ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Erteleme işlemi maddi ve şahsi teminat durumunu değiştirmeyecek, borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermeyecek. Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye

Bakanlığı'nca ödenmeye devam edilecek.

Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara talepleri halinde banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda erteleme tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

Karar, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

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