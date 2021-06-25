Esnafa 3-5 bin TL hibe için başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, destek için 25 Mayıs’ta başlayan ve 23 Haziran’da sona eren başvuru tarihinin, esnaftan gelen yoğun talep üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Başvuru e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yapılıyor.

ÖDEME YAPILIYOR

Bu arada başvurusu kabul edilen esnafın ödemeleri de başvuru sırasında bakanlığa bildirdikleri banka hesaplarına 10 Haziran’dan itibaren yatırılmaya başlanmıştı. 5 bin TL hibe desteğinden 188 bin 194 kıraathane, kafe, çay bahçesi gibi esnaf, 3 bin TL hibe desteğinden de 843 bin 683 oto yıkamacı, kuru temizlemeci, ayakkabıcı gibi esnaf yararlanacak.