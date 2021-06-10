Ekonomi Esnafa 3-5 bin TL hibe ödemesi başlıyor

Esnafa 3-5 bin TL hibe ödemesi başlıyor

Ekonomi

Esnafa 3-5 bin TL hibe ödemesi başlıyor

Salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnafa, bir defaya mahsus verilmek üzere 2 ayrı grup için 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği sağlanacağı açıklanmıştı. Destek için 25 Mayıs’ta başlayan başvurular sonucunda bugünden itibaren ödemeler de hesaplara geçecek.

10 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 31 bin 877 esnafa, 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacak.

BUGÜNDEN İTİBAREN...

5 bin TL hibe desteğinden 188 bin 194 kıraathane, kafe, çay bahçesi gibi esnaf, 3 bin TL hibe desteğinden de 843 bin 683 oto yıkamacı, kuru temizlemeci, ayakkabıcı gibi esnaf yararlanacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “3 bin TL ve 5 bin TL hibe ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından (bugünden) itibaren esnafımızın bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak” dedi.

İlgili Haberler
Ziraat Bankası'ndan ödenecek! 100 bin lira hibe...Zam geldi, ev alana devletten 31 bin 149 TL hibe...


Yazarlarımızdan
Özlem Denizmen
Sizden gelenler
Özlem Denizmen
Bilal Emin Turan
Pandeminin dakik kahramanları
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Borçlanmayla 1999 öncesi şartlara tabi olabilir miyim?
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı