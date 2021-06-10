Esnafa 3-5 bin TL hibe ödemesi başlıyor

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 31 bin 877 esnafa, 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacak.

BUGÜNDEN İTİBAREN...

5 bin TL hibe desteğinden 188 bin 194 kıraathane, kafe, çay bahçesi gibi esnaf, 3 bin TL hibe desteğinden de 843 bin 683 oto yıkamacı, kuru temizlemeci, ayakkabıcı gibi esnaf yararlanacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “3 bin TL ve 5 bin TL hibe ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından (bugünden) itibaren esnafımızın bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak” dedi.



