Esnafa 3-5 bin TL hibe ödemesi başlıyor
Salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnafa, bir defaya mahsus verilmek üzere 2 ayrı grup için 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği sağlanacağı açıklanmıştı. Destek için 25 Mayıs’ta başlayan başvurular sonucunda bugünden itibaren ödemeler de hesaplara geçecek.
10 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 31 bin 877 esnafa, 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacak.
BUGÜNDEN İTİBAREN...
5 bin TL hibe desteğinden 188 bin 194 kıraathane, kafe, çay bahçesi gibi esnaf, 3 bin TL hibe desteğinden de 843 bin 683 oto yıkamacı, kuru temizlemeci, ayakkabıcı gibi esnaf yararlanacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “3 bin TL ve 5 bin TL hibe ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından (bugünden) itibaren esnafımızın bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak” dedi.
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