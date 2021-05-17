Kademeli normalleşme kapsamında lokontaların yine gel-al ve paket servise devam edeceği, kırathane, kafe gibi bazı esnafın da faaliyetlerine ara vermeyi sürdüreceği bildirildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesi ve tüm borçlarının yılsonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini söyledi.

KDV VE ÖTV’SİZ AKARYAKIT

Esnafın kapanmaya değil açılmaya ihtiyacı olduğunu belirten Bendivi Palandöken, “14-15 aydır uygulanmakta olan tam ve kontrollü kapanmalarda fatura esnafımıza çıkarıldı. Verilen destekler yetersiz kaldı. Borçlar hep faizli ertelendi. Bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil. Şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması var. Bu esnafımıza da Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) arındırılmış Bendevi Palandöken ticari akaryakıt verilmeli” dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Küçük işletmelere bir an önce hibe verilmeli'' çağrısı yaptı.

"KÜÇÜK İŞLETMELERE HİBE DESTEĞİ VERİLMELİ"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 17 Mayıs sonrasında kademeli normalleşmeye ilişkin yeni süreci değerlendirdi. Palandöken, şunları söyledi:

Tahmin ediyorum ki en zor durumda olan esnaf ve zanaatkar, bu yeni genelgede de mağduriyetleri sınırlandırılmadı. Bir haksız uygulama var. Bugün taksiler, minibüsler, otobüsler, şehirlerarası otobüsler gerçekten yarım kapasite ile diyorlar. Ama hava yollarında böyle bir uygulama yok. İşte bu adaletsizlikten esnaf yakınıyor. Bir taraftan AVM'ler açılıyor. Bunların haksız rekabet olduğunu belirtmek istiyorum. Herkes bu pandemi ile mücadele edecek. O zaman biz de bu mücadelede yalnız kalmamalıyız. Esnaf lokantaları bu vaziyette müşteriye nasıl hizmet verecek? Herkesin yanında getir-götürden hizmet edecek çalışanı yok. Bu işyeri kiraları, elektrik, doğalgaz, SGK destekleri gibi primleri, hem kendimizin hem yanımızda çalışanların 1 TL kazanmadan nereden ödeyecek? Bugün 6. aya girdik. Bir an önce küçük işletmelere gerekli desteklerin hibe olarak verilmesi gerektiğine inanıyorum.

Serhat Dal'ın açıklamaları şöyle:

29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci bilindiği gibi bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi ve kontrollü normalleşme takvimi işlemeye başladı. Bugün cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı var ve ardından da cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak. Esnafın da gözü kulağı bu açıklamada olacak. Bilindiği gibi tam kapanma sürecinde esnaf en çok olumsuz etkilenen kesimlerin başında geliyor ve yeni dönemin nasıl olacağını büyük bir merakla bekliyor.

ESNAF, SSK PRİM BORÇLARI SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ TALEP EDİYOR

Pek, esnafın talepleri neler? En büyük taleplerden biri, esnaf bir daha tam kapanma istemiyor. Eğer kapanma olacaksa da esnafın uğrayacağı zararın artık devlet tarafından karşılanmasını istiyorlar. İkincisi de borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destek talebi var. Mevcut borçların da bu yıl sonuna kadar faizsiz bir şekilde ertelenmesi talep ediliyor. Esnafın aldığı borcu kazanamadığı için ödeyemediğine vurgu yapılıyor. Ve yine tabii SSK prim borçları sorununun da çözülmesi isteniyor.

İşte bugün normalleşme takvimi ve esnafın sorunları kabine toplantısında en önemli gündem başlıklarından biri olacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamada, esnafa yönelik adımları bildirmesi bekleniyor.







