Esnaf hibe desteği başvuru ekranı 25 Mayıs tarihi ile beraber gündeme geldi. Hibe desteği başvurusu ile 5 bin lira ve 3 bin lira ödenecek. Başvurular, 30 Haziran'a kadar TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Esnaf destek paketi ile gelir kaybı yaşayan esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL destek verecek olan Ticaret Bakanlığı, başvuru detayları hakkında bilgi yayımladı. 5 bin TL destekten yararlanacak işletmeler ve 3 bin TL destekten yararlanacak işletmeler hakkında NACE kodu ile bilgi veren bakanlık, başvuru işleminin ise 25 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu. Peki, esnaf hibe destek başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, 3 bin ve 5 bin TL destek başvurusu ve şartları…

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada başvurular hakkında detayları paylaştı. Sadece e-devlet üzerinden başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir.

BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.

Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

DESTEK ÖDEMELERİ BANKAYA YAPILACAK

3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda “www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI

Başvuru şartlarına uyup uymadığınızı aşağıdaki NACE kodları üzerinden öğrenebilirsiniz.

Esnaf Destek Paketi başvurusu NACE kodları için tıklayınız…