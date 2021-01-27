Esnafa kira desteği ödemesi bugün itibarıyla başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:











