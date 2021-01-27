Ekonomi Esnafa kira desteği ödemesi bugün itibarıyla başladı

Esnafa kira desteği ödemesi bugün itibarıyla başladı

Ekonomi

Esnafa kira desteği ödemesi bugün itibarıyla başladı

Esnaf ve sanatkârlarayönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştı. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başladı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 15:34 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:



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