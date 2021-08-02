Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalıları erken emeklilik hakkı tanıyarak maaşa bağlıyor. Buna ‘malulen emeklilik’ deniyor. Bu haktan işçiler faydalanabildiği gibi esnaf, sanatkar, şirket ortağı, işyeri sahibi ve diğer bütün Bağkur’lular yani işveren de yararlanabiliyor. Bunun için aranan ilk ve en önemli şart ise çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair ‘sağlık kurulu raporu’.

YAŞ ŞARTI ARANMIYOR

Malulen emeklilik için Bağkur’luların kendileri tarafından maluliyet tespiti talebinde bulunulması gerekiyor. Yani bu raporun alınabilmesi için kişilerin yaşadıkları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri lazım. Her engelli, ‘malul’ sayılmıyor. Çünkü malul sayılabilmek için belirleyici kural, işgücü kaybının yüzde 60 ve yukarı olması. Bağkur’luların malulen emeklilikleri için yaş şartı aranmıyor.

BUNLARA DİKKAT!

Malulen emeklilik hakkında yaranlanmak isteyen kişi, sigortalılığı devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilir. Yani maluliyet durum tespiti işlemi için sigortalılığı sonlandırmak, işyerini kapamak zorunlu değil.

Fakat raporla malullük tespitinin ardından tahsis talep (emekli maaşı takibi için SGK tarafından verilen numara) aşamasında işten ayrılma, işyerini kapatma veya devretme şartı aranıyor. Sigortalının tahsis talebinde bulunmadan önce mutlaka sigortalılığını sonlandırması gerekiyor.

Bağkur kapsamındaki köy ve mahalle muhtarlarının malullük aylığı talebinde bulunduklarında, görevlerinden ayrılmaları şartı var.

Bağkur tarım sigortalılarının ise ziraat odası kayıtlarının kapatılması veya muafiyet belgesi almış olmaları lazım.

1800 GÜN PRİM OLMALI

Bağkur’luların bu haktan yararlanabilmek için en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmaları gerekiyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 gün malullük sigortası priminin bildirilmiş olması yeterli kabul ediliyor. Bağkur’luların malulen emeklilikleri için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi dahil herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekiyor.