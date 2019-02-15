Vatandaşın elini rahatlatmak için kredi kartı borçlarının yapılandırılması uygulaması Ziraat Bankası ile başlamıştı. Buna göre; ödeme zorluğu yaşayanlar, Ziraat’ten yüzde 1.10 faizle kredi çekerek kart borcunu kapatabiliyor. Ziraat Bankası şimdi de esnafın maliyetlerini düşürecek ilk hamleyi başlatan banka oldu.

3.2 MİLYON İŞYERİ

Ziraat’ten yapılan yazılı açıklamaya göre; kredi kartı komisyon oranlarında yüzde 0.85’e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapılacak. Böylece yeni uygulamayla küçük esnaftan büyük ölçekli işletmelere kadar 3.2 milyon işyerinin temel maliyetlerinden biri olan üye işyeri ve POS (kartla ödeme yapma cihazı) komisyonlarında önemli bir düşüş sağlanacak.

BUGÜN İTİBARIYLA

Komisyon indirimiyle esnaf, kredi kartında yüzde 50’ye, banka kartlarında ise yüzde 75’e kadar maliyet avantajı elde edecek. söz konusu uygulama tüm sektörler için geçerli olacak ve 15 şubat (bugün) itibarıyla başlanacak. Mevcut durumda bankaların çoğu kredi kartlarında işlem başına yüzde 2’lerin üzerinde komisyon alıyor. anlaşmalı olmayan banka kartlarında komisyonlar daha da yükseliyor. Bu komisyon da genelde tüketiciye zam olarak yansıtılıyor.

VATANDAŞA İNDİRİM OLARAK YANSIYACAK

Uygulamanın, ticari hayatta önemli bir yere sahip olan başta esnaf, koBİ olmak üzere tüm üye iş yerlerine maliyet avantajı sağlanmasının yanı sıra tüketicilere de fiyat indirimi olarak yansıyacağı düşünülüyor. Yeni komisyon oranlarının ayrıca, banka kartını sadece ATM’den nakit çekimde kullanılan bir kart olmaktan çıkararak alışverişte de kullanılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, geçtiğimiz günlerde, bankacılık sektörünün piyasalara destek olmak için üzerine düşeni dün olduğu gibi yarın da yapacağı mesajını vermişti.

9 YILIN EN DÜŞÜK DÖVİZ AÇIĞI

Türkiye’nin yumuşak karnı ‘cari açık’, ülkenin döviz giderleri ile gelirleri arasındaki açık anlamına geliyor. yani ‘döviz açığı’ demek. döviz giderlerinde başı ithalat çekiyor. İthalatta ise altın, petrol, doğalgaz, cep telefonu ve otomobil ilk sıralarda yer alıyor. döviz gelirlerinde ise lokomotif ihracat ve turizm. İthalat, ihracattan daha hızlı arttığında açık büyüyor.

20 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME

ancak son dönemde yükselen kurun da etkisiyle ithalat tarafında azalma yaşanırken, ihracat ve turizm gelirlerinde artış görüldü. Bu kapsamda ağustos, eylül, ekim ve kasımda döviz fazlası oluşmuştu. Merkez Bankası’nın dün açıkladığı veriye göre ise aralıkta 1.4 milyar dolarlık açık olduğu hesaplandı.ama buna rağmen 2018’de cari açık 27.6 milyar dolarda kaldı. 2017’de bu rakam 47.35 milyar dolardı.

BEKLENTİNİN DE ALTINDA

27.6 milyar dolarlık yıllık açık son 9 yılın en iyi rakamına işaret ediyor. en düşük cari açık 2009’da 11.4 milyar dolarla gerçekleşmiş ardından 2011’de 74.4 milyar dolarla rekor kırmıştı. o tarihten sonra da açık 35-45 milyar dolar seviyesinde dalgalanmıştı.yeni ekonomi Programı’nda (YEP) 2018 tahmini 36 milyar dolar, 2019 öngörüsü de 26 milyar dolar olmuştu. Bu yıl içinde 20 milyar dolara kadar düşüş olabileceğini söyleyen ekonomistler, petrol fiyatlarındaki gerilemeyle Türkiye’nin enerji faturasındaki gerilemenin cari açıktaki düşüşü destekleyeceğine dikkat çekiyorlar.