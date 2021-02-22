Esnafı mutlu eden karar: Fatura tutarları iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi havalimanlarındaki esnafı memnun etti.

Trabzon Havalimanı'ndaki işletmecilerden Kadem Çakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinin kendilerini de ciddi olarak etkilediğini söyledi.

Çakıroğlu, havalimanı işletmecileri olarak salgın döneminde farklı olumsuzluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Bu olumsuzluklar neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile DHMİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaparak hizmet vereceğiz. Durumdan fazlasıyla memnun olduk, verilen destek hepimizin yüzünü güldürdü." dedi.

Erdinç Uzuntürk de havalimanı işletmecilerine yönelik uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Zorlu salgın sürecinde her zaman devlet büyüklerimiz bizlerin yanında oldu. Bizlere destek verdiler. Bizler açısından çok olumlu bir karar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İşletmecilerden Zafer Karslı ise bu kararın esnaf açısından sevindirici olduğunu dile getirerek, "Bizim açımızdan huzur ve mutluluk verici bir durum oldu. Trabzon Havalimanı'ndaki çalışmalar ve salgın nedeniyle 4 ay işletmelerimiz kapalı kaldı. Bu zor süreci yetkililerin desteğiyle aştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçildiğini işaret eden Soykan Arguç da "Ciddi sıkıntılar yaşamakla birlikte sosyo kültürel ve ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılara ve problemlere neden oldu. Cumhurbaşkanımız, Bakanımız ve Genel Müdürümüzün desteğiyle bizleri rahatlatacak bir indirime gidilmesi bizleri sevindirdi. Bu destek için çok teşekkür ederiz. Umarız çok daha güzel günlerde hep birlikte yolumuza devam edeceğiz." dedi.



