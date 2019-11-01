Esnafın komisyon yükü azaldı

Merkez Bankası, 16 Ekim’de esnafın tepki gösterdiği yüksek POS cihazı komisyon oranlarına tavan getirmişti. Uygulama bugün itibarıyla başlıyor. Buna göre; bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranı en fazla yüzde 1.6 olabilecek. Daha önce bu oranı bankalar serbestçe belirleyebiliyor ve komisyonlar yüzde 3-4’lere kadar çıkabiliyordu.

Ertesi gün yatarsa...

İşletmeler (esnaf) satışları karşılığında elde ettikleri işlem tutarını bankalara kırdırarak ertesi gün hesabına yansıtılmasını sağlıyordu. Bunun da yıllık maliyeti yüzde 30’ları buluyordu. Komisyon ödemek istemeyenler ise 15, 30 ya da 45 gün beklemek durumunda kalıyordu. Düzenlemeyle bunun önüne geçilirken, bu tutarın işletmenin kasasında kalması sağlandı.

Ucuz maliyetle kaynak

İşletme bunu sermaye olarak kullanacak ya da yeni yatırımlar yapacak. Rakamlar küçük gibi görünse de toplam tutar olarak baktığımızda milyarlarca lirayı buluyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu kararla, küçük işletmeler günlük nakit ihtiyaçlarını çok daha ucuz maliyetle finanse edebilecek. Komisyon bedelinin düşürülmesi, işletmelerin ve tüketicilerin sırtından bir yükü kaldırmıştır” dedi.

700 milyarlık alışveriş

Şekib Avdagiç, kredi kartıyla yapılan alışverişlerin 2018’de 700 milyar liralık büyüklüğe ulaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Böylesi önemli bir ödeme aracında komisyonların farklılığı ve yüksekliği işletmelere büyük bir yük getiriyordu. Bu yükün bir kısmı da ister istemez tüketiciye yansıyordu. Ayrıca kredi kartı kullanımına ve haliyle kayıt dışı ile mücadeleye negatif etki eden bir süreçti. Bu regülasyonun sadece işletmelere değil tüketiciye ve kamuya da fayda getireceğini düşünüyoruz. “

Tüketiciye olumlu yansıyacak

Uygulamanın üç olumlu etkisi olacağını ifade eden Şekib Avdagiç, düzenlemenin öncelikle perakende şirketler ve esnaf başta olmak üzere kredi kartıyla işlem yapan tüm işletmelerin kârlılıklarına büyük katkı yapacağını söyledi. Maliyetlerdeki düşüşün tüketici fiyatına da olumlu yansıyacağını aktaran Avdagiç, kredi kartı kullanımını teşvik etmesi dolayısıyla kayıt dışılığı azaltarak vergi gelirlerini artıracağını kaydetti.