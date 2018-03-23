Çin'in dünyaca ünlü e-ticaret şirketi

Alibaba

, espor'un

Olimpiyat Oyunları

'nda yer almasını desteklediğini açıkladı.









2028 yılına dek oyunların resmi sponsorları arasında bulunan dev şirket, şiddet ve kan içermemesi hâlinde video oyunlarının da olimpik spor sayılması için yardımda bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi.









Şirketin CEO'su

Zhang Dazhong

, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Olimpiyat Komitesi'yle yaptığımız görüşmede barışın ön plana çıkarmak istediklerini anladık. Biz de bu yüzden espor'un geleceği adına sporla alakalı oyunları desteklemeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.