Espor Olimpiyat Oyunları'na mı dahil oluyor?
2028 yılına kadar Olimpiyat Oyunları'nın sponsoru olan Alibaba Şirketi, oyunlarda espor'un da olmasını desteklediğini açıkladı.
Çin'in dünyaca ünlü e-ticaret şirketi
Alibaba
, espor'un
Olimpiyat Oyunları
'nda yer almasını desteklediğini açıkladı.
2028 yılına dek oyunların resmi sponsorları arasında bulunan dev şirket, şiddet ve kan içermemesi hâlinde video oyunlarının da olimpik spor sayılması için yardımda bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi.
Şirketin CEO'su
Zhang Dazhong
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Olimpiyat Komitesi'yle yaptığımız görüşmede barışın ön plana çıkarmak istediklerini anladık. Biz de bu yüzden espor'un geleceği adına sporla alakalı oyunları desteklemeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.