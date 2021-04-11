Esra Kahraman - Kör Mağara Balıkları: Tanıdık insanlar

Mektupları ve kelebekleri nereye koyacaksınız? Mektupla kelebeği bir araya nasıl getireceksiniz ya da bunun için nasıl bir neden bulacaksınız? Sorular büyük değil aslında, hayatın içinden, bizzat yaşanmış olandan damıtılmış ayrıntılarla yanıtlanacak basitlikte. Belki de bu basitlik onu çetrefil ve ulaşılmaz kılıyor. Niyet, emek, zaman dışında başka bileşenlerin de bir araya gelmesi gerekiyor çünkü. Kendini bir davaya adamanın naif insanları ve onların arasında yaşadıkları ilişkiler toplamı. Ne çıkabilir ki bundan; öncelikle dayanışma ve birlikte yürüme coşkusu. Bunun insana yaşatacaklarıyla yeniden üretimin bütün olanakları.

Zor ve bir zor yanı da gelecek güzel günlerin konuşmak ve susmakla sınandığı zamanların insana bir yaman çattığıdır. Gelip yakasına yapıştığıdır hatta. Susmanın bütün dillerinde acı çekmek, kendine ve kendinden olana karşı sorumluluğu gelecek zaman düşleriyle diri tutmak da işin bir başka yanı.

Bizi anlatıyor aslında

Esra Kahraman yeni romanı “Kör Mağara Balıkları”yla bizi kendimize anlatmaya devam ediyor. Tanıdığımız insanlardan mürekkep sanki romanın kurgusu. Nerede yaşıyor olursak olalım, hayatımızın bir yerine değmiş insanları konuk ediyor yazdıklarına Esra Kahraman. Daha önce “Segâh Makamı” ve “Turuncu Zamanlar” kitaplarını okumuştuk; yeni romanın ilk sayfalarında “kör mağara balıkları”na dair ayrıntılara da değiniyor yazar.

78’den yola çıkıp şimdiki zamana ilham olacak bir dizi olay örgüsüne tanık kılıyor kitabın kurgusu bizi. Bilmediğimiz şeyler değil, yaşadıklarımıza yazarın ya da kitabın gözünden tanık olmanın ayrıcalığı diye açıklayabiliriz söz konusu ilhamı. Kahkahayla değil elbet, acıyla, yeisle değil elbet mutlulukla, ihanetle değil elbet bağlılıkla…

Yine Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan kitabındaki her bölüm başına italikle giriş cümleleri eklemiş yazar, bir güzel özetliyor akışı. Kendi cümleleri olduğu gibi alıntılara da yer var, evet. Ben en çok Ahmet Erhan’dan yapılan alıntıyı okurken içlendim galiba oysa hemen öncesinde, Cemal Süreya’da bir hayli şaşırdığımı anımsıyorum.

Başka bir gerçeğin dili…

Her şeye rağmen, o pisliğin ya da tazyikli suyun temsil ettiği ne varsa, işte o bir yana, direnmenin ve ağız dolusu susmanın temsil ettikleri de bir yana. Yeni değil bu da çünkü, onlara da aktaran ve ilham veren bir tarih oldu daima. “Kör Mağara Balıkları” karanlıkta yolunu bulmanın ezberiyle dolaşanların romanı değil; son sözü söylemek için ağız dolusu susmanın sözcüklerini saklayan insanların onurlu sabahına açıyor sayfalarını. Dipnotlarında başka bir gerçeğin dilini saklıyor roman.

Dostunun kalbinden geçene iki el mektup yazmak isteyenler de okuyabilir.

BİR CÜMLE: “Boş hayaller kuytularda küflenir. Gerçekle buluşan hayallerdir, yaşayan ve yaşatan insanı.”