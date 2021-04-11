Kültür & Sanat Esra Kahraman - Kör Mağara Balıkları: Tanıdık insanlar

Esra Kahraman - Kör Mağara Balıkları: Tanıdık insanlar

Kültür & Sanat

Esra Kahraman - Kör Mağara Balıkları: Tanıdık insanlar

Esra Kahraman’ın ‘Kör Mağara Balıkları’ karanlıkta yolunu bulmanın ezberiyle dolaşanların değil, sözcüklerini saklayan ve uygun vakti bekleyen insanların romanı. // C. Hakkı ZARİÇ/ chzaric@gmail.com

11 Nisan 2021, Pazar 12:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mektupları ve kelebekleri nereye koyacaksınız? Mektupla kelebeği bir araya nasıl getireceksiniz ya da bunun için nasıl bir neden bulacaksınız? Sorular büyük değil aslında, hayatın içinden, bizzat yaşanmış olandan damıtılmış ayrıntılarla yanıtlanacak basitlikte. Belki de bu basitlik onu çetrefil ve ulaşılmaz kılıyor. Niyet, emek, zaman dışında başka bileşenlerin de bir araya gelmesi gerekiyor çünkü. Kendini bir davaya adamanın naif insanları ve onların arasında yaşadıkları ilişkiler toplamı. Ne çıkabilir ki bundan; öncelikle dayanışma ve birlikte yürüme coşkusu. Bunun insana yaşatacaklarıyla yeniden üretimin bütün olanakları. 

Zor ve bir zor yanı da gelecek güzel günlerin konuşmak ve susmakla sınandığı zamanların insana bir yaman çattığıdır. Gelip yakasına yapıştığıdır hatta. Susmanın bütün dillerinde acı çekmek, kendine ve kendinden olana karşı sorumluluğu gelecek zaman düşleriyle diri tutmak da işin bir başka yanı. 

Bizi anlatıyor aslında 

Esra Kahraman yeni romanı “Kör Mağara Balıkları”yla bizi kendimize anlatmaya devam ediyor. Tanıdığımız insanlardan mürekkep sanki romanın kurgusu. Nerede yaşıyor olursak olalım, hayatımızın bir yerine değmiş insanları konuk ediyor yazdıklarına Esra Kahraman. Daha önce “Segâh Makamı” ve “Turuncu Zamanlar” kitaplarını okumuştuk; yeni romanın ilk sayfalarında “kör mağara balıkları”na dair ayrıntılara da değiniyor yazar.

78’den yola çıkıp şimdiki zamana ilham olacak bir dizi olay örgüsüne tanık kılıyor kitabın kurgusu bizi. Bilmediğimiz şeyler değil, yaşadıklarımıza yazarın ya da kitabın gözünden tanık olmanın ayrıcalığı diye açıklayabiliriz söz konusu ilhamı. Kahkahayla değil elbet, acıyla, yeisle değil elbet mutlulukla, ihanetle değil elbet bağlılıkla…  

Yine Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan kitabındaki her bölüm başına italikle giriş cümleleri eklemiş yazar, bir güzel özetliyor akışı. Kendi cümleleri olduğu gibi alıntılara da yer var, evet. Ben en çok Ahmet Erhan’dan yapılan alıntıyı okurken içlendim galiba oysa hemen öncesinde, Cemal Süreya’da bir hayli şaşırdığımı anımsıyorum.

Başka bir gerçeğin dili…

Her şeye rağmen, o pisliğin ya da tazyikli suyun temsil ettiği ne varsa, işte o bir yana, direnmenin ve ağız dolusu susmanın temsil ettikleri de bir yana. Yeni değil bu da çünkü, onlara da aktaran ve ilham veren bir tarih oldu daima. “Kör Mağara Balıkları” karanlıkta yolunu bulmanın ezberiyle dolaşanların romanı değil; son sözü söylemek için ağız dolusu susmanın sözcüklerini saklayan insanların onurlu sabahına açıyor sayfalarını. Dipnotlarında başka bir gerçeğin dilini saklıyor roman.

Dostunun kalbinden geçene iki el mektup yazmak isteyenler de okuyabilir.

BİR CÜMLE: “Boş hayaller kuytularda küflenir. Gerçekle buluşan hayallerdir, yaşayan ve yaşatan insanı.”

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Soğuk kuzeyin sıcak şehri: Kopenhag
Burak Akkul
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Ateş böcekleri geri döndü!
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Ece Dağıstan ve Fazıl Say evli ama 2 ayrı evde oturuyorlar. Yani?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
La Jetée: Hatıralara Esir Olmak
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER IndieWire’a göre 21. Yüzyılın en iyi 10 komedi dizileri