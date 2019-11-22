EURO 2020 play-off kuraları çekildi
EURO 2020'ye direkt katılacak 20 takımın ardından 16 takım, son 4 bileti almak için play-off mücadelesi verecek. Grup kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.
Kuralar sonrası gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: İzlanda, Romanya, Bulgaristan, Macaristan
B Grubu: Bosna Hersek, Slovakta, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda
C Grubu: İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail
D Grubu: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus
EURO 2020 biletini alacak son 4 takım, 26-31 Mart tarihleri arasındaki play-off finallerinden sonra belli olacak. İşte maçlar:
A Grubu
İzlanda - Romanya
Bulgaristan - Macaristan
B Grubu
Bosna Hersek - Kuzey İrlanda
Slovakya - İrlanda Cumhuriyeti
C Grubu
İskoçya - İsrail
Norveç - Sırbistan
D Grubu
Gürcistan - Belarus
Kuzey Makedonya - Kosova