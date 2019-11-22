EURO 2020 play-off kuraları çekildi

EURO 2020'ye direkt katılacak 20 takımın ardından 16 takım, son 4 bileti almak için play-off mücadelesi verecek. Grup kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

22 Kasım 2019, Cuma 15:53
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EURO 2020 play-off kuraları çekildi

Kuralar sonrası gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İzlanda, Romanya, Bulgaristan, Macaristan


B Grubu: Bosna Hersek, Slovakta, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda


C Grubu: İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail


D Grubu: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus


EURO 2020 biletini alacak son 4 takım, 26-31 Mart tarihleri arasındaki play-off finallerinden sonra belli olacak. İşte maçlar:



A Grubu

İzlanda - Romanya

Bulgaristan - Macaristan


B Grubu

Bosna Hersek - Kuzey İrlanda

Slovakya - İrlanda Cumhuriyeti


C Grubu

İskoçya - İsrail

Norveç - Sırbistan


D Grubu

Gürcistan - Belarus

Kuzey Makedonya - Kosova

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