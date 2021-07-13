EURO 2020'nin en iyi 11'i açıklandı. Şampiyon İtalya'dan 5 oyuncunun yer aldığı 11 şöyle:

Donnarumma

Kyle Walker

Bonucci

Maugire

Spinazzola

Jorginho

Hojbjerg

Pedri

Chiesa

Lukaku

Sterling

Turnuvanın gol kralları Cristiano Ronaldo ve Patrick Schick ise 11'de yer almadı. Ayrıca turnuvanın asist kralı İsviçreli Züber de kadroda yer bulamayan bir diğer isim.