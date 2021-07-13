Futbol EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

Futbol

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

EURO 2020 macerası sona erdi ve İtalya, İngiltere'yi Wembley'de yenerek ipi göğüsledi. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Gianluigi Donnarumma'nın ardından en iyi 11 de belli oldu.

13 Temmuz 2021, Salı 12:47 Son Güncelleme:
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EURO 2020'nin en iyi 11'i açıklandı. Şampiyon İtalya'dan 5 oyuncunun yer aldığı 11 şöyle:

  • Donnarumma
  • Kyle Walker
  • Bonucci
  • Maugire
  • Spinazzola
  • Jorginho
  • Hojbjerg
  • Pedri
  • Chiesa
  • Lukaku
  • Sterling

Turnuvanın gol kralları Cristiano Ronaldo ve Patrick Schick ise 11'de yer almadı. Ayrıca turnuvanın asist kralı İsviçreli Züber de kadroda yer bulamayan bir diğer isim.

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