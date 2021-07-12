EURO 2020'nin en kötüleri listesinde iki Türk!
EURO 2020 sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Türkiye'nin grubunda olan İtalya oldu. Şampiyonanın ardından en değerli oyuncu Gianluigi Donnarumma seçilirken en kötü ilk 11'de ise iki Türk oyuncu yer aldı.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 11:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İngiliz Daily star gazetesi, EURO 2020'nin hayal kırıklıkları listesini yaptı. İlk 11 oluşturulan en kötü oyuncular şöyle:
- Manuel Neuer - Almanya
- Fernandes - Rusya
- De Ligt - Hollanda
- Orban - Macaristan
- Guerrero - Portekiz
- Eden Hazard - Belçika
- Aaron Ramsey - Galler
- Fernandes - Portekiz
- Cengiz Ünder - Türkiye
- Burak Yılmaz - Türkiye
- Mbappe - Fransa
Gazete, Cengiz için “Şampiyonada kalıcı bir ana imza atamadı” yorumunu yaparken, Burak’ın ise kayda değer bir tek şut dahi çekemediğini yazdı.
BUNLARI DA OKUYUN