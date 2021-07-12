İngiliz Daily star gazetesi, EURO 2020'nin hayal kırıklıkları listesini yaptı. İlk 11 oluşturulan en kötü oyuncular şöyle:

Manuel Neuer - Almanya

Fernandes - Rusya

De Ligt - Hollanda

Orban - Macaristan

Guerrero - Portekiz

Eden Hazard - Belçika

Aaron Ramsey - Galler

Fernandes - Portekiz

Cengiz Ünder - Türkiye

Burak Yılmaz - Türkiye

Mbappe - Fransa

Gazete, Cengiz için “Şampiyonada kalıcı bir ana imza atamadı” yorumunu yaparken, Burak’ın ise kayda değer bir tek şut dahi çekemediğini yazdı.



