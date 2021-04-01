Kültür & Sanat Eurovision'da seyirciye koronavirüs testi kararı

Eurovision'da seyirciye koronavirüs testi kararı

Kültür & Sanat

Eurovision'da seyirciye koronavirüs testi kararı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 65. Eurovision Şarkı Yarışması seyircili olarak yapılacak. Yarışma sırasında, seyircili kitlesel etkinliklerde koronavirüs testi de gerçekleştirilecek.

01 Nisan 2021, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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Eurovision Şarkı Yarışması'nın prova ve final bölümleri seyirciyle yapılacak. 6 prova, 2 yarı final ve final yarışması olmak üzere 9 gösterinin tamamına da yaklaşık 3 bin 500 seyirci alınacak. Seyirciler, negatif koronavirüs testi sonucunu göstermeleri koşuluyla salona alınacak. Yarışma Hollanda hükümetinin salgın döneminde kitlesel etkinliklerin güvenli biçimde nasıl gerçekleştirileceğinin araştırılmasına da olanak sağlayacak.

HÜKÜMETE TEŞEKKÜR

NTV'de yar alan habere göre, Eurovision Şarkı Yarışması Organizasyon Komitesi, yarışmanın seyirci önünde yapılması kararından memnun olduğunu açıkladı. Yapımcı Sietske Bakker, hayal bile edemeyecekleri bir fırsat sundukları için hükümete ve Fildlab projesi yöneticilerine teşekkür etti. Yarışma, Rotterdam'daki Ahoy Gösteri Merkezi'ndeki 18-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

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