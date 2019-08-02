Ev alacaklara faiz müjdesi!

Merkez Bankası geçen hafta 4.25 puanlık büyük bir indirim yaparak politika faizini yüzde 24’ten yüzde 19.75’e indirmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası’nın ardından, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların faiz indirmeye yakında başlayacağını açıklamıştı. Bankalar da beklenen adımı dün attı. Ziraat Bankası ve VakıfBank konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü. Bu bankalar ayrıca konut kredisinde vadeyi 5 yıl daha uzatarak 10 yıldan 15 yıla çıkardı.

YÜZDE 0.99’A DÜŞTÜ

Buna göre; Ziraat Bankası ve VakıfBank, konut kredisinde 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0.99 olarak belirledi. Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1.19’a düşürdü. 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde ise azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1.39 olarak belirlendi.

KONUT SEKTÖRÜ

Kredili çalışan konut sektörü firmaları, Ziraat Bankası ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecek. VakıfBank da ayrıca kampanyaya katılan firmaların konut projelerinden ev satın almak isteyen bireysel müşteriler için faiz oranını 180 aya kadar aylık yüzde 0.79 olarak belirledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1.49’dan, diğer müşterilere ise yüzde 1.59’dan tüketici kredisi kullandıracak. Daha önce yüzde 1.78 düzeyinde bulunan tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren VakıfBank da 90 bin liraya kadar azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1.49’dan, diğer müşterilere ise yüzde 1.59’dan tüketici kredisi kullandıracak.

TİCARİDE NOT FARKI

Kredi değerlendirme notu A olan firmalar, yüzde 17 faizle Ziraat Bankası’ndan kurumsal kredi kullanabilecek. Kurumsal kredi faizleri; kredi değerlendirme notu B olan firmalara yüzde 17.50’den, C olan firmalara ise yüzde 18’den uygulanacak. Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde ise azami yüzde 19 faiz oranı uygulanacak.



