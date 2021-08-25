Ev içi önlemlerle kanama riskini azaltın

KABLOLARI ORTALIKTA BIRAKMAYIN

Elektrik kabloları, prizler, mutfaktaki ocaklar, fırınlar, banyo küvetleri, sıcak su gelen musluklar, dolap, çekmece kapakları, yerlere yapılan döşemeler, yataklar... Tüm bunları tehlikelere yol açmayacak şekilde düzenleyin.

Yerleri daha yumuşak malzemeyle (sünger takviyeli) kaplayın. Mobilyaların köşelerini kauçuklarla yumuşatın.

Çocukların düşmelerini önleyecek şekilde yatakları yere yakın yapın.

Aydınlatma ürünlerinin, cihazların kablolarını ortalıkta bırakmayın.

KARDEŞ KAVGASINA KARŞI TEDBIRLI OLUN

Hemofilik bireylerin kardeşlerini de özel olarak ödüllendirin. Ayırım yapmamak, onun kardeşiyle daha güvenli ilişkiler kurmasını sağlar. Kardeşlerin iletişimine özel önem gösterin.

Ayakkabıların ayağı sıkıp kanama yapmayacak cinsten ve ölçüde olmasına dikkat edin.

Tırnak makaslarının eti kesmeyecek şekilde korumalı olmasına dikkat edin.

Pantolon gibi kıyafetlerin kolay çıkarılabilip giyilen şekilde tasarlanmış olmasına özen gösterin.

Oyuncakların, ders araçlarının sert malzemelerden yapılmamasına dikkat edin.

ÖMRÜ KISALTIR MI?

Hemofili ve benzeri kalıtsal kanama bozuklukları bireyde doğuştan itibaren mevcuttur ve ömür boyu devam eder. Genetik özelliklerinin biyolojik ömrü artırıcı veya azaltıcı bir yönü bulunmaz. Ancak hemofili doğuştan itibaren başta beyin olmak üzere hayati organlarda kanamaya yol açma riski olan bir hastalık. Buradaki sorun teşhisin zamanında konulup konulamaması, koruyucu, önleyici tedavinin zamanında yapılıp yapılamamasıdır.

Maalesef geçmişte ilaç yoksunluğu ve geç tanı, pek çok hastanın erken yaşta hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yine ülkemizde nadir olmakla beraber, tedavi olanaklarının yeterli olamadığı ülkelerde hâlâ erken yaşta ölümler söz konusu. Fakat bu elim olayların önlenmesi mümkün.

Hastalar hayatlarını hemofili olmayan kişilerle benzer şekilde sorunsuz olarak tamamlayabilir. Bunun için bütün yönleriyle devlet, alanda çalışmalar yürüten gönüllü kuruluşlar, ailesinde hemofili olan bireyler el birliği ile ortak çalışmalar yürütmeli.

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