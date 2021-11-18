Ev kadınına çalışmadan emekli maaşı

Çalışmayan, evde küçük çaplı üretim yapan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara emeklilik için çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Evden emeklilik için 3 yol bulunuyor. Bunlardan birini seçerek geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Nasıl mı? İşte ayrıntılar.

BORÇLANMA TUTARI NE KADAR?

Ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıran 3 yöntem şöyle: Doğum borçlanması, vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı sigorta. Annelere sağlanan önemli bir ayrıcalık olan doğum borçlanmasında; doğumdan önce sigortası bulunan kişi, doğumdan sonra boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilmek mümkün. Böylece 3 çocuğu bulunan anne, toplam 6 yıla kadar borçlanarak 2160 gün prim kazanıyor. Bu yıl borçlanmanın tutarı aylık 1.145 lira, 2 yıllık yani 1 çocuk için ise 27 bin 475 lira.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Sosyal güvencesi olmayan kadınlar, çalışmalarına gerek kalmadan Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak kendilerini sigortalı yaptırabilir. Bunun için düzenli olarak her ay prim ödemek gerekiyor. Brüt asgari ücretin (2021 yılı için 3 bin 577 lira) yüzde 32’sini yatırarak isteğe bağlı sigortalı olunabiliyor. Bu yıl ödenecek aylık prim tutarı en az 1.144 lira. En yüksek ise bunun 7.5 katı yani 8 bin 584 lira oluyor.

Bu yolu seçen emeklilik hakkı kazanabildiği gibi hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilir. İsteğe bağlı sigorta için aranan şartlar ise şöyle: 18 yaşından büyük olmak. Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak. Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak. ‘Gelir Vergisi’nden muaf’ olduğunu belgelemek.

ESNAF MUAFLIĞI

Bir başka yöntemle de esnaf muafiyet belgesi alarak, vergiden muaf olabilirsin.

Bu haktan sadece evde kendi imkanlarıyla el işi dikiş nakış, erişte, mantı, kuru çiçek gibi ürünlerin üretimini yapan kadınlar faydalanabiliyor.

Emeklilik yolunu açan bu kolaylık, sağlıktan da ücretsiz yararlanma hakkı tanıyor.

Tercih etiğiniz bu yöntemde üstelik devlet 2 gün avantajı da sunuyor. Yani 28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sayılıyor.

Buna göre bu yıl için ödenecek prim tutarı aylık 1.068 lira. Esnaf muaflığı sağlayan yöntemi seçen kadınlar, SGK’ya başvurarak sigortalı oluyor.