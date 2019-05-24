Ev keyfine düşkünüz!

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Ev keyfine yönelik ürünler, hem hacim hem de ciro olarak gıda ortalamasının çok üzerinde büyüyor. Bu kategoride kahveler, hazır toz tatlılar, dondurmalar, dondurulmuş gıda, noodle, cips ve benzeri ürünleri saymak mümkün” dedi. İşte raporun sonuçları...

Tüketicilerin yüzde 70’i iyi yaşamın ‘sağlıklı olmak’ olduğunu vurguluyor. Huzur ve mutluluk ikinci ve üçüncü sırada.

Son iki yılda proteinli süt, beyaz çay, kuru yemiş bar, kefir ve kuru meyve gibi kategoriler gıda ortalamasının çok üzerinde büyüyor.

Artan fiyatlar karşısında tüketiciler sadece ihtiyaçları olan ürünleri almaya yöneliyor, fiyatlara daha çok dikkat ediyor ve indirim zamanı alışveriş yapıyor.

En çok tasarrufa gidilen kategoriler; giyim, dışarıda yemek ve kişisel bakım/kozmetik.

Ev dışı aktiviteler düşüşte; AVM ziyaretleri, konser/ dışarıda eğlence ve dışarıda yemek.

Tüketicilerin yüzde 73’ü “Çevreye olan etkiyi azaltmak için alışveriş alışkanlıklarımı değiştiririm” diyor.