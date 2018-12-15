Ev tozlarından korunun

Prof. Dr. Metin Önerci anlatıyor...

Kronik sinüzit oluşmasında neler rol oynuyor?

Sinüzit 3 aydan uzun süreli devam ediyorsa kronik sinüzitten söz ederiz. Evde, arabada sigara içilmesi sinüzitin sık olmasına yol açar. Kronik sinüzitin en önemli nedeni alerji. Burnunu alerji nedeniyle sık sık çeken çocuklarda kulakta sıvı toplanması da sık olur.

Kulağı su toplayanlarda muhakkak burnu düzeltmek gerekir. Burnu düzelmeyenin kulağı da düzelmez. Bu sadece çocuklar için değil yetişkinler için de bir kural. Çocukların kulağına tüp takmadan önce muhakkak burnu açmak gerekir.

Burnu açılan çocukların yarısı başka bir şeye gerek kalmadan iyileşir. Yetişkinlerde de burun kemiği veya kıkırdak eğriliği önemli bir kronik sinüzit nedenidir.

Hangi alerjiler sinüzit yapar?

Özellikle ev tozu (akar) alerjisi... Türkiye’de çok yaygın çünkü biz sıcak ve nemli evde oturmayı seviyoruz. Acil hastalık durumları dışında evde buhar yapmak akarların artması demek. Özellikle sabahları kalktığınızda sık hapşırıyorsanız muhtemelen ev tozu alerjiniz var. Dolayısıyla kışın eviniz, gömlekle değil kazakla oturacak ısıda olmalı. Evde sık buhar yapılmamalı, çamaşır asılmamalı. Kuru hava neme doysun diye kaloriferin üzerine nemli ince bir tülbent koymak yeterli. Yatak ve oturma odası güneş görmeli, boydan boya halılar yerine küçük kilim kullanılmalı, evde fazla eşya bulundurulmamalı.

Nezle ve grip hangi durumlarda sinüzite dönüşüyor?

Bağışıklık sistemi zayıf olan, düzgün beslenmeyen, mevsim dönüşlerinde kendini koruyamayan, eşlik eden alerji sorunu olanlarda... Bir de sık antibiyotik kullananlar, mikroplara karşı direnç geliştiremez. Bu nedenle gereksiz antibiyotik kullanımından uzak durulmalı.

Yüzme sinüzite neden olur mu?

Yüzme değil ama havuzdaki klorun kimyasal etkisiyle sinüzit gelişebilir. Bir de havuz temiz değilse kolay bir şekilde mikrop kaparsınız. Yalnızca sinüzite değil çocuklarda kulağın da iltihaplanmasına yol açar.

Genetik bir yönü var mı?

Evet, tekrarlayan müzmin sinüzitlerde bunu araştırırız ve bunları ayrı kategori olarak değerlendiririz. Hasta çocuksa anne-babayı eğitiriz.

Hava kirliliği sinüzit sebebi mi?

Kesinlikle! Ama Türkiye’de eskisi kadar hava kirliliği yok. Önceden kömür yakılırdı, kesilen tavukların kapkara ciğerlerinden Ankara’dan gelip gelmediği belli olurdu. Bu arada sigara sinüzite zemin hazırlayan etkenlerin başında. Sigara içenleri ameliyat etmek bile doğru değil. Bu nedenle bırakmak için elinizden geleni yapın.

RÖNTGEN ŞART MI?

Yeni başlamış sinüzitte röntgenin yeri yok. özellikle de çocuklarda... Sinüzit genelde 5-7 gün içinde kendi kendine geçer. Süreç uzuyorsa antibiyotik tedavisi başlanır.

Eğer sinüzit 3 ayın üzerinde sürüyor veya tekrarlıyorsa normal bir diş filmi kadar radyasyon yayan, çok düşük dozlu bilgisayarlı tomografileri tercih ederiz.

AMELİYAT RİSKLİ Mİ?

Eskiden ‘Sinüs ameliyatı olma, kötü olursun’ diye bir inanış vardı. Kısmen haklılık payı da vardı. Çünkü biz yanak sinüslerini açıp kazırdık. Halbuki kazıdığımız örtü bir mucize, oradan boğazımızın nemli kalmasını sağlayan salgılar üretiliyor.

Bu örtüyü kazıyarak hastayı adeta sakat bırakırdık. şimdi öğrendik ki hastalık orada değil, sinüsün açılma noktasında. artık endoskopik sinüs cerrahisiyle dışarıdan herhangi bir kesi yapmadan o deliği açıyoruz.

İşlem özetle şöyle: Ucunda bir kamera olan çok ince bir kablo ile operasyonun yapılacağı bölgeye ulaşılıyor. Kamera sayesinde sinüslerden alınan görüntü bir ekrana yansıtılıyor ve sorunlu alan temizleniyor. Bu teknolojiyle tedavi edemediğimiz sinüzit hastası yok. Hatta şu anda endoskopların 3 boyutluları yapıldı. geçen ay ankara’da farklı ülkelerden hekimlere 3 boyutlu endoskopik sinüs cerrahisi kursu yaptık.

Burun akıntısı tek taraflıysa

Çocuklarda sinüzit yapan en önemli etkenlerden biri yabancı cisimdir. Çocuğun burnuna oyun hamuru, küçük maden parçaları gibi bir şey sokması tek taraflı şikayetlere yol açar. Kural şu: Burun akıntısı tek taraflıysa sinüzitin nedeni muhtemelen yabancı cisimdir.

HAZIRLAYAN: ÖZGÜR GÖKMEN ÇELENK