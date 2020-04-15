Ev yapımı kefir tarifi: Evde kefir nasıl yapılır?
Faydaları saymakla bitmeyen kefir, enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor. Eğer siz de ev yapımı kefir tarifi arıyor ya da evde kefir nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ev yapımı kefir tarifi, evde kefir nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
15 Nisan 2020, Çarşamba 18:21 Son Güncelleme:
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Sindirim sisteminden uykusuzluğa kadar birçok derde deva olan kefir oldukça faydalı bir içecek. Eğer siz de ev yapımı kefir tarifi arıyor ya da evde kefir nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ev yapımı kefir tarifi, evde kefir nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Ev yapımı kefir tarifi
Ev yapımı kefir malzemeleri
- Temiz cam kavanoz
- Kefir mayası (kefir tohumu, kefir tanesi)
- Süt (oda sıcaklığında)
Temiz cam kavanozun içerisine kefir mayasını koyun. Oda ısısına getirilmiş sütü kefirin üzerine ilave edin. Kavanozun kapağını kağıt havlu ile sarıp üzerine lastik geçirin. Güneş almayan karanlık bir yerde 24 - 25 saat mayalanmasını bekleyin.
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