Sindirim sisteminden uykusuzluğa kadar birçok derde deva olan kefir oldukça faydalı bir içecek. Eğer siz de ev yapımı kefir tarifi arıyor ya da evde kefir nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ev yapımı kefir tarifi, evde kefir nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Ev yapımı kefir tarifi

Ev yapımı kefir malzemeleri

Temiz cam kavanoz

Kefir mayası (kefir tohumu, kefir tanesi)

Süt (oda sıcaklığında)

Evde kefir yapılışı

Temiz cam kavanozun içerisine kefir mayasını koyun. Oda ısısına getirilmiş sütü kefirin üzerine ilave edin. Kavanozun kapağını kağıt havlu ile sarıp üzerine lastik geçirin. Güneş almayan karanlık bir yerde 24 - 25 saat mayalanmasını bekleyin.

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