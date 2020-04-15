Yemek Ev yapımı kefir tarifi: Evde kefir nasıl yapılır?

Ev yapımı kefir tarifi: Evde kefir nasıl yapılır?

Yemek

Ev yapımı kefir tarifi: Evde kefir nasıl yapılır?

Faydaları saymakla bitmeyen kefir, enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor. Eğer siz de ev yapımı kefir tarifi arıyor ya da evde kefir nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ev yapımı kefir tarifi, evde kefir nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

15 Nisan 2020, Çarşamba 18:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sindirim sisteminden uykusuzluğa kadar birçok derde deva olan kefir oldukça faydalı bir içecek. Eğer siz de ev yapımı kefir tarifi arıyor ya da evde kefir nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ev yapımı kefir tarifi, evde kefir nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Ev yapımı kefir tarifi

Ev yapımı kefir malzemeleri

  • Temiz cam kavanoz
  • Kefir mayası (kefir tohumu, kefir tanesi)
  • Süt (oda sıcaklığında)

Evde kefir yapılışı

Temiz cam kavanozun içerisine kefir mayasını koyun. Oda ısısına getirilmiş sütü kefirin üzerine ilave edin. Kavanozun kapağını kağıt havlu ile sarıp üzerine lastik geçirin. Güneş almayan karanlık bir yerde 24 - 25 saat mayalanmasını bekleyin.

Lavaş tarifi: Evde lavaş nasıl yapılır?Ekşi maya tarifi: Ekşi maya nasıl yapılır?

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kıymalı rulo patates tarifi: Kıymalı rulo patates nasıl yapılır?