Evcil hayvan sahibi olmanın 5 faydası

Zihinsel, fiziksel ve duygusal refahı iyileştirir:

Hayvanlar içgüdüsel olma eğilimindedir ve kötü bir gün geçirip geçirmediğinizi veya stres altında olup olmadığını bilir. Evcil hayvanların her zaman sevgiyi gösterme eğilimi olsa da, en çok ihtiyacınız olduğu anda biraz fazla gösterdiklerini fark edebilirsiniz. Uzmanlara göre evcil hayvana sahip olmak ileride tansiyonu, stres düzeylerini ve kolesterol ve trigliserid seviyelerini azaltabilir.

Arkadaşlık

Bir evcil hayvanı evlat edinmek tüm aile üyelerine arkadaşlık ve koşulsuz sevgi sunar. Yürüyüşe çıkmak, arka bahçede oynamak ya da sadece bir kitap okurken ya da bir film izlerken birlikte olmak evcil hayvanınızın sizinle birlikte yapabileceği birçok etkinlikten sadece birkaçı. Bir evcil hayvanın sağladığı sürekli arkadaşlık, bir kişinin duygusal ve fiziksel refahı üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Sorumluluk

Evcil hayvan sahibi olmak çocukları sorumluluk hakkında bilgi edinmeye teşvik eder. Bazı çocuklar belirli görevler için çok küçük olsa da, tüm çocuklar evcil hayvana bakmaya yardımcı olabilirler. Bir evcil hayvana, banyo yapılmasından, beslenmesine, su vermekten oyun oynamaya kadar birçok sürece çocukları da ortak edebilirsiniz. İşbirliğini geliştirme açısından çocuklar için evcil hayvanlar önemlidir. Bir sorumluluk almanız çocuğunuzun hesap verebilirlik hakkında bilgi edinmesine yardımcı olur ve aynı zamanda kendilerini başarılı hissettikleri için benlik saygısını artırabilir.

Aktif bir yaşam tarzı teşvik etmek

Bir evcil hayvana sahip olmak, aileniz için daha aktif bir yaşam tarzını teşvik edebilir. Bir evcil hayvanın ailenizin günlük yaşamlarında daha fazla fiziksel aktiviteyi teşvik eden bir parçası olabileceği birçok aktivite vardır. Evcil hayvanınızı bir koşuya veya yürüyüşe çıkarmak, dışarıda oynamak veya sadece banyo yapmak ailenizin fiziksel olarak daha aktif olmasına yardımcı olabilir.

Yeni arkadaşlar edinmek

Bazı aileler evcil hayvan sahibi olmanın ailenizin yeni insanlarla tanışmasına yardımcı olabileceğini düşünmeyebilir. İnsanlar evcil hayvanlarını bir yürüyüşe çıkardıklarında veya bir parka getirdiklerinde, başkalarıyla sohbet etmek için birçok fırsat yaratır. Bu, yeni arkadaşlıklar edinmenizi sağlayabilir.

Bir aile evcil hayvan sahibi olmanın tüm faydalarını anlasa bile, eve evcil hayvan getirirken doğru olup olmadığına karar vermek önemlidir. Evcil hayvan evlat edinmeden göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır. Her ailenin durumu benzersizdir. Bir ailenin evcil hayvan için hazır olup olmadığını belirlemek için “herkese uyan” rehberi yoktur. Bunu göz önünde bulundurarak, dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır:

Sorumluluğu üstlenmeye hazır mısınız?

Bir evcil hayvana sahip olmak çok zaman ve enerji gerektirecektir. Evcil hayvanların her zaman ilgilenilmesi gerekecektir ve ailenizin bu taahhüdü vermeye hazır olması önemlidir.

Doğru hayvanı bulmak

Bir evcil hayvanı aileye kabul etmeyi düşünürken, her aile üyesi ve ailenizin benzersiz koşullarına uygun olacak bir evcil hayvan olması çok önemlidir.

Finansal olarak hazır mısınız?

Bir evcil hayvana sahip olmanın farklı sorumluluklarına hazırlanmak kadar finansal olarak hazırlanmayı içerir. Ailenizin hangi evcil hayvana ilgi duyduğuna bağlı olarak, yiyecek, oyuncak, habitat ihtiyaçlarını (kafesler, tanklar, vb.), veteriner ziyaretleri gibi finansal durumları da gözden geçirmeniz gerekiyor.